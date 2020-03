Brand in Hagen Großbrand in Haspe: Lagerhalle von Früchtehandel in Flammen

Haspe. Dichter Rauch über Haspe und Vorhalle, Sirenengeheul in der Stadt. In Haspe brennt eine Lagerhalle in voller Ausdehnung.

In der Neue Straße in Haspe steht die Lagerhalle eines Früchtehändlers aktuell in Flammen. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist aktuell noch völlig unklar. In der ganzen Stadt wurde Sirenen-Alarm ausgelöst. Dichte, schwarze Rauchwolken ziehen von Haspe bis hinüber nach Vorhalle. Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr sind im Einsatz. Aktuell versuchen die Feuerwehrleute noch, ein Verwaltungsgebäude zu retten, damit es nicht ganz niederbrennt. Von den Hasper Höhen aus ist das Feuer kilometerweit sichtbar. Als das Feuer ausbrach, befanden sich zehn Mitarbeiter des Unternehmens noch in der halle. Sie konnten glücklicherweise in Sicherheit gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Das Feuer hatte sich in Windeseile auf eine Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern ausgebreitet. Noch immer laufen die Löscharbeiten.

Rauch über Haspe, der bis nach Vorhalle zieht. Foto: Michael Kleinrensing

Die WESTFALENPOST berichtet an dieser Stelle sofort aktuell, sobald es neue Erkenntnisse vom Brand in Haspe gibt.