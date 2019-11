Großer Einsatz für die Rettungskräfte am hagener Hauptbahnhof. es handelt sich allerdings um eine Übung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Groß-Einsatz im leeren Kino am Hauptbahnhof ist eine Übung

Rund 50 Rettungskräfte der Feuerwehr üben derzeit den Ernstfall an einem Kino am Hauptbahnhof in Hagen – allerdings in einem fiktiven Szenario. Am Donnerstagabend hat die Feuerwehr Hagen gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) eine Notfallübung am Hagener Hauptbahnhof durchgeführt. Das Szenario: Jugendliche haben in einem leerstehenden Kino ein Feuer gelegt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige von ihnen noch im Kino verblieben sind. Die Feuerwehr wird durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn über den Brand informiert und rückt mit etwa einem Dutzend Rettungsfahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften an.

Übung dauert bis etwa 20 Uhr an

Die beteiligten Rettungskräfte sind daher im Vorfeld nicht über diese Übung informiert worden. Ziel ist es, die Abläufe der Rettungskonzepte praktisch zu üben und zu überprüfen. Die Deutsche Bahn ist dazu verpflichtet, Übungen in unterschiedlichen Größenordnungen an ihren Bahnhöfen zu simulieren. So soll das Zusammenspiel mit den Rettungskräften optimiert werden. Am Hagener Hauptbahnhof gab es in den vergangenen Jahren kleinere Übungen, die für Reisende nur bedingt sichtbar waren. Die Notfallübung hat keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Reisende müssen aber mit Einschränkungen im Straßenverkehr und vor dem Bahnhofsvorplatz rechnen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Übung gegen 20 Uhr beendet sein wird. Im Anschluss an die Übung wird eine Dokumentation gefertigt und eine gemeinsame Nachbesprechung durchgeführt.