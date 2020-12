Am Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr.

Pandemie Corona in Hagen: Diese Schulen starten jetzt nacheinander

Hagen. Um während der Corona-Zeit die Situation in den Schulbussen zu entzerren, wird der Unterrichtsbeginn an einigen Schulen in Hagen verschoben.

Um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus in Hagen zu verringern, hat die Stadt in Abstimmung mit der Hagener Straßenbahn AG und diversen Schulleitungen einen gestaffelten Unterrichtsbeginn vereinbart.

Demnach startet die Hildegardis-Schule ihren Unterricht aktuell schon um 7.50 Uhr. Ab Montag, 14. Dezember, beginnt der Unterricht am Christian-Rohlfs-Gymnasium um 8.15 Uhr sowie am Ricarda-Huch- und am Fichte-Gymnasium jeweils um 8.40 Uhr. Die Startzeiten der übrigen Schulen werden zunächst unverändert beibehalten.

Optimale Verteilung auf Busverkehr

Die Hagener Straßenbahn AG hatte mit einer Analyse der Fahrgastzahlen eine Prognose zur Umverteilung der Fahrgäste ermittelt., dass sich eine optimale Verteilung der Schüler auf den Busverkehr ergibt. Eine Anpassung im Bedarfsfall ist möglich, da die Straßenbahn AG kontinuierlich die Situation verfolgt.

Die Änderung der Anfangszeiten soll zunächst bis zum 26. März, dem Beginn der Osterferien, gelten. Über eine Verlängerung der Maßnahmen wird je nach Entwicklung der Pandemie-Lage entschieden.

Ab heute gilt neue Allgemeinverfügung

Möglich geworden ist der gestaffelte Unterrichtsbeginn in Hagen durch die Ergänzung eines Runderlasses des Landes Nordrhein-Westfalen, die vorsieht, dass Unterrichtszeiten seit Dezember zwischen 7 und 9 Uhr beginnen dürfen.

Seit heute gilt außerdem eine neue Allgemeinverfügung in Hagen, die zwischen 7 und 16.30 Uhr das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler in einem Radius von 50 Metern rund um die weiterführenden Schulen und Berufsschulen vorsieht.