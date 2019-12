Bildung Gesamtschule Haspe wird die zweite Talentschule in Hagen

Haspe. Die Gesamtschule Haspe ist zur Talentschule ernannt worden. Damit verbunden ist eine erhebliche finanzielle Förderung durch das Land NRW.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesamtschule Haspe wird die zweite Talentschule in Hagen

Die Gesamtschule Haspe ist eine von 25 Schulen in Nordrhein-Westfalen, die vom Bildungsministerium am Donnerstag zu „Talentschulen“ ernannt wurden. Diese Auszeichnung freut uns sehr“, sagte Schulleiter Lars Budde: „Wir hoffen, dass diese Förderung langfristige Spuren an unserer Schule hinterlässt.“

Talentschulen liegen in der Regel in sozialen Brennpunkten und erhalten sechs Jahre lang eine üppige personelle, finanzielle und pädagogische Unterstützung, mit der soziale Nachteile im Bildungsbereich überwunden werden sollen. Dahinter steht die Prämisse, allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Aufstiegschancen zu bieten bzw. für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. An der Gesamtschule Haspe beginnt der Talentschulversuch im Sommer 2020. Bildung Hagen: Gesamtschullehrer wird Beauftragter für Begabte Schwerpunkt im Talentschulversuch ist in Haspe die MINT-Bildung, also die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Schule darf zusätzliche Lehrer einstellen, das Kollegium erhält ein zusätzliches Budget für Lehrerfortbildungen. Außerdem wird der gesamte Modellversuch wissenschaftlich begleitet. Im vergangenen Jahr war die Sekundarschule Altenhagen als erste Schule in Hagen mit dem Titel „Talentschule“ versehen worden. Ihr Schwerpunkt ist die kulturelle Bildung.