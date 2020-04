Geldautomat in Hagen gesprengt - Fahndung mit Hubschrauber

Der Geldautomat der Deutschen Bank am Boeler Marktplatz ist gegen 4 Uhr gesprengt worden. Die Polizei fahndet mit Hubschrauber nach den Tätern.

Gegen 4 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank am Boeler Marktplatz. Die Berufsfeuerwehr rückte mit dem Löschzug der Wache Ost an. Die Täter führten Gas in das Gerät ein und zündeten das Gemisch. Augenscheinlich wurde das Bedienfeld des Automatens herausgerissen. Weitere Möbelstücke kippten um. Mehrere Gasflaschen blieben am Tatort zurück. Die Explosion richtete mutmaßlich weniger Schaden an, als die Sprengung im Dezember 2016. Damals wurde der Vorraum der Bank komplett zerstört. Ein Täter wurde damals gefasst.

Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei nach den Tätern. Die Feuerwehr leuchtet den Tatort aus, die Kriminalpolizei ermittelt.