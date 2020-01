Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebäude 1915 als AFA-Zentrale erbaut

Das viergeschossige Gebäude in Ziegel-Putz-Optik ist 1915 nach den Plänen von Architekt A. Winckler, Berlin für die Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft (AFA, später: Varta) gebaut worden. Produktionsanlagen in ähnlicher Optik für die Batterienherstellung schließen sich an.

Die AFA war 1888 unter dem Namen „Büsche&Müller“ auf dem Gelände zweier Hammerwerke zwischen Ennepe und Bahn gegründet und ständig erweitert. 1897 wurde der Firmensitz nach Berlin verlegt. Heute produziert Hawker am Standort Hagen Batterien.