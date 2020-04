Gastro-Betriebe in Hagen stellen leere Stühle raus

Hagen. Am 1. Mai stellen Gastro-Betriebe leere Stühle auf dem Ebert-Platz auf, um auf ihre schwierige Situation in der Corona-Zeit aufmerksam zu machen.

Die bundesweite Aktion „Stühle raus“ macht am 1. Mai auf dem Friedrich-Ebert-Platz auf die Sorgen und Nöte des Gastgewerbes aufmerksam. Die Aktion nach Dresdner Vorbild versteht sich als Mahnwache, die die durch die Corona-Krise weggebrochenen Umsätze und die drohende Pleitewelle „sichtbar“ macht.

Die leeren Stühle stehen auf zentralen Plätzen in den Fußgängerzonen stellvertretend für die Leere von Restaurants und Hotelbetten, aber auch die Leere, die Unternehmer und Beschäftigte spüren.

Dehoga und Hagen-Agentur unterstützen die Aktion

„Wir unterstützen die Aktion, die auf die besonders prekäre Lage der Branche und auf unsere Forderungen nach einem Rettungspaket sowie einer Perspektive auf einen baldigen Öffnungstermin der Betriebe hinweisen“, betont Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) Westfalen.

Die Hagen-Agentur als Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Hagen unterstützt die Aktion ebenfalls.

Folgende Gastro-Betriebe beteiligen sich an der Mahnwache, die am Freitag von 11 bis 12 Uhr vor der Volme-Galerie stattfindet: Extrablatt, Bar Celona , Crocodile, Hummer Catering, Why not wine Bar, Capitol, Essence, Rose, Hans im Glück, Cantine und Souvlaki Bar.