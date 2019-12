Spezialklinik Fußgänger wird bei Unfall in Hagen lebensgefährlich verletzt

Altenhagen. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein noch unbekannter Fußgänger, der am Samstagabend in Hagen-Altenhagen von einem Auto angefahren wurde.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste ein Fußgänger, der am Samstagabend auf der Boeler Straße in Höhe der Müllverbrennungsanlage von einem Auto erfasst wurde.

Der 30-jährige BMW-Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, als der Fußgänger die Fahrbahn betrat. Der Mann prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Straße geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.

Identität noch unbekannt

Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den lebensgefährlich Verletzten und brachten ihn in ein Hagener Krankenhaus. Noch am Abend musste er in eine Spezialklinik verlegt werden. Da er keinen Ausweis dabei hatte, konnte seine Identität bislang nicht geklärt werden.

Die Boeler Straße war während der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, für mehrere Stunden gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.