Früchtehandel-Brand in Hagen: Das Ausmaß der Zerstörung

Haspe. Vom Früchtehandel Boquoi an der Neue Straße in Haspe ist nichts übrig. Wie es jetzt an der Brandstelle weitergeht und wie die Polizei vorgeht.

Das ganze Ausmaß der Brand-Katastrophe zeigt sich am heutigen Montag: Sonntagabend legte sich eine Rauchwolke über Haspe, als die Lagerhalle des Früchtehandels Boquoi kurz vor 19 Uhr in Flammen aufging. Bis spät in die Nacht kämpften 180 Feuerwehrleute in der 3500 Quadratmeter großen Lagerhalle gegen die Flammen. Nun ist das Feuer zwar gelöscht, die Nacharbeiten gehen allerdings erst richtig los. Nach Aussage der Polizei müsse nun geprüft werden, wie das Feuer ausbrechen konnte. Ob es sich hierbei um Fremdverschulden handelt, könne man bisher noch nicht sagen. „Diese Arbeiten werden aber noch einige Tage dauern“, so Polizeihauptkommissar Michael Siemes. Es sei immer noch gefährlich Menschen in das Haus zu lassen. Den Inhaber von „Früchte Boquoi“konnte unsere Zeitung bislang nicht erreichen.

Wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist völlig unklar

Der Feuerwehr war es glücklicherweise gelungen, das Verwaltungsgebäude des Betriebs zu retten. „Früchte-Boquoi“, 1927 in Haspe gegründet, liefert Lebensmittel, Obst und Gemüse an Altenheime, Schulen, Kitas und andere Institutionen. Wie es mit dem Betrieb, für den 84 Mitarbeiter arbeiten, weitergeht, ist aktuell noch völlig unklar.

Das Feuer war bis in weite Teile der Stadt zu sehen. Die Feuerwehrleute waren bis spät in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Alex Talash

Unsere Zeitung berichtet an dieser Stelle aktuell, sobald neue Erkenntisse zur Brandursache oder den Folgen vorliegen.