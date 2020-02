Sturm-Absage: Karnevalszug in Hagen-Boele findet nicht statt

Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und der Heimat- und Brauchtumverein Loßröcke Boele haben aufgrund der aktuellen Wetterlage und der Situation rund um das Boeler Krankenhaus (nähere Informationen dazu werden wir später veröffentlichen) den Karnevalszug durch Boele am heutigen Sonntag abgesagt. Sturmtief „Yulia“ fegt mit hohen Windgeschwindigkeiten auch über Hagen hinweg, sodass der Zug in den engen Boeler Gassen und Straßen ein zu hohes Risiko darstellt.

Die Boeler Loßröcke erklären: „Es tut uns leid euch mitteilen zu müssen, dass der Rosensonntagsumzug ausfällt. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen ist das Risiko zu groß den Umzug starten zu lassen. Besonders leid tut es uns für Andreas I. und Nora l. sowie für Alexander lV. und Emelie l, die amtierenden Oberloßrock- und und Oberloßrock-Nachwuchspaare. Die Sicherheit von euch und den Zugteilnehmern geht vor! Die „Afterzochparty“ wird dennoch stattfinden. Wir wünschen euch und euren Familien einen schönen Sonntag und hoffen darauf euch morgen beim Rosenmontagszug in Hagen begrüßen zu dürfen.“

Die Afterzoch-Party startet um 14.30 Uhr in der Loßrockhalle an der Malmkestraße und ist ausverkauft. Die Schlüsselübergabe im Boeler Amtshaus findet dennoch um 13.30 Uhr statt. Nach derzeitigem Stand findet der Karnevalsumzug in der Hagener Innenstadt am morgigen Rosenmontag statt.