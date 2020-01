Polizei und Feuerwehr eilten zum Einsatzort in Hagen.

Frau ins Krankenhaus Feuer: Polizist in Hagen muss Wohnungstür eintreten

Boele. Feuer in der Niedernhofstraße in Hagen-Boele: Die Polizei muste die Tür eintreten, um in die Wohnung einer 71-jährigen Frau zu gelangen.

Einsatz für die Feuerwehr in der Niedernhofstraße: Offenbar weil eine Bewohnerin (71) Plastikschalen auf dem Herd vergessen hatte und diese in Brand gerieten, drang am Mittwochmorgen Qualm aus dem Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses.

Nachbarn waren durch die Signale eines Brandmelders aufmerksam geworden und verständigten den Notruf. Ein Polizeibeamter trat die Wohnungstür ein. Während die Frau auf den Balkon gebracht wurde, löschte die Feuerwehr die Flammen. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.