Feuer in Hagen: Gartenhütte brennt komplett nieder

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Holzhütte in voller Ausdehnung. Anwohner berichteten von einem Knall und wurden auf das Feuer aufmerksam. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen, konnten aber nicht verhindern, dass die Kleingartenhütte komplett ausbrannte. Die Beamten der Wache Mitte wurden von Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherstellten. Ein Tanklöschfahrzeug kam zusätzlich aus der Wache Hohenlimburg. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. Die Ursache des Brandes muss nun von der Polizei ermittelt werden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.