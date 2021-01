Fast ausgebucht: Heiraten auf Schloss Hohenlimburg

Ambientehochzeiten liegen im Trend: Fast jede dritte Trauung in Hagen fand 2019 im Schloss Hohenlimburg statt. Die Stadtverwaltung will das Angebot an solch besonderen Trauorten in Hagen ausweiten.

Hohenlimburg Schloss Hohenlimburg bleibt 2021 für Paare ein beliebter Trauort. Anfragen auch für 2022 und 2023. Ambientehochzeiten in Hagen gefragt

Wer seine Hochzeit auf Schloss Hohenlimburg feiern möchte, der sollte bei der Frage nach dem Datum flexibel sein: Im Jahr 2021 sei der Kalender bis auf wenige Termine bereits randvoll, wie das zuständige Fürstenhaus zu Bentheim-Tecklenburg auf Anfrage mitteilt. Noch vier standesamtliche Termine waren - Stand kurz vor Weihnachten - noch frei. Darüber hinaus liegen bereits viele Anfragen für das Jahr 2022 vor, und die ersten vier Hochzeitspaare für das Jahr 2023 haben sich auch schon gemeldet. Mit Neujahr rollt die Welle nun weiter: „In diesen Tagen läuft das Telefon heiß. Man merkt, dass viele einen Verlobungsring unter dem Weihnachtsbaum hatten oder einen Antrag an Silvester bekamen“, sagt Mechthild Schubert, die das Hochzeitsgeschäft auf Schloss Hohenlimburg organisiert.

Heiraten mit Hygienekonzept

Die Saison 2021 wird am Schloss mit Hygienekonzept weitestgehend normal geplant, kurzfristige Änderungen bei den Corona-Auflagen und der Zahl der Hochzeitsgäste sind einkalkuliert. „Viele Brautpaare sind bereit, wenn nötig auch bei der Teilnehmerzahl zu reduzieren“, so Maximilian, Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. „Man weiß mit Corona nie genau, was komm. Aber wir gehen derzeit davon aus, das die Infektionszahlen im Frühjahr wieder abnehmen und die Zahl der zulässigen Hochzeitsgäste dann wieder steigt.“

Interesse an Ambientehochzeiten steigt

Das Schloss Hohenlimburg profitiert von einem wachsenden Trend: Denn Trauungen mit besonderem Ambiente, abseits von nüchternen Amtsstuben, sind beliebt. Allein im Jahr 2019 fand laut Stadt fast jede dritte Trauung in Hagen auf Schloss Hohenlimburg statt. In Zahlen: 65 von insgesamt 189 Trauungen. Die Höhenburg war nach dem Trauzimmer im Hagener Rathaus (92 Trauungen) der Ort, wo die meisten Paare getraut wurden.

Stadtverwaltung will mehr Traustandorte anbieten

Weil in Hagen die Nachfrage nach Ambiente-Hochzeiten steigt und Paare teils lange Wartezeiten für Ambiente-Termine in Kauf nehmen müssen, möchte die Stadtverwaltung das Angebot ausweiten und in diesem Jahr eine Testphase für Ambiente-Stadtteiltrauungen im Hagener Süden starten. Der Plan: Auf Anfrage soll Hochzeitspaaren auch die Schlosserei Zyche, die Spezialitätenbrennerei in Dahl, die Gemeinde Herz-Jesu in Dahl und Rummenohl und die Auferstehungsgemeinde Rummenohl als Trauorte angeboten werden. Ab Sommer oder Herbst dieses Jahres könnte dort getraut werden, sofern der Hagener Rat den Plänen zustimmt.​