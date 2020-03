Familie des Hagener Corona-Patienten ist nicht infiziert

Hagen. Das Ergebnis ist da: Die Familie des Hagener Corona-Kranken ist nicht infiziert. Wie es nun mit den Betroffenen weitergeht.

Die drei Kontaktpersonen des Hageners, der, wie berichtet, an Corona erkrankt ist, sind alle negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Die Waldorfschule in Haspe sowie die Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern, zu denen der infizierte Mann Kontakte hat, nehmen ab morgen wieder ihren regulären Betrieb auf. Sie waren bis einschließlich Dienstag geschlossen worden, weil nicht auszuschließen war, ob Kontaktpersonen des Hagener Index-Patienten möglicherweise auch infiziert gewesen sein könnten. Die drei Kontaktpersonen bleiben bis zum Ablauf der Inkubationszeit von 14 Tagen vorsorglich unter häuslicher Quarantäne. Das gilt auch für den infizierten Mann, der allerdings an dem Ort in häuslicher Quarantäne ist, an dem er unter der Woche auch arbeitet. Am zwölften Tag werden seine drei Familienmitglieder noch ein weiteres Mal getestet, damit das Gesundheitsamt eine Ansteckung mit dem Virus endgültig ausschließen kann.

Ab 16 Uhr heute Nachmittag tagt der Krisenstab der Stadt Hagen. In der Sitzung wird es auch darum gehen, wie mit einem Erlass des Landes NRW umgegangen wird. Darin wird auf sämtliche Großveranstaltungen der Region und in Hagen geblickt, die vor einer Absage stehen. Sobald nähere Informationen vorliegen informiert unsere Zeitung sofort und aktuell in diesem Artikel.