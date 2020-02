Polizei Fahndung in Hagen: Einbrecher in Vorhaller Grundschule

Vorhalle. Die Hagener Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in die Vorhaller Grundschule. Am Montagmorgen gegen 9 Uhr wurden die Beamten zur Grundschule in der Lindenstraße gerufen. Eine Sekretärin hatte bemerkt, dass die Räumlichkeiten der Schule durchwühlt worden waren. Der Einbruch hat sich zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 8.35 Uhr, ereignet. Die Polizei stellte fest, dass vor allem das Lehrerzimmer und das Büro der Schulleitung von unbekannten Tätern durchsucht worden waren. Eine Innentür brachen die Diebe hierzu mit Gewalt auf. An den Außentüren des Gebäudes stellte die Polizei keine Spuren fest. Was genau fehlt, konnte noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und ermittelt jetzt, wie es zum Eindringen in das Gebäude kommen konnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.