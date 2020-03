Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in Vorhalle.

Kriminalität Einbrecher durchwühlen Büroräume in Haus in Hagen-Vorhalle

Vorhalle. Irgendwann am Sonntagabend sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Hagen eingedrungen und haben Büroräume durchsucht.

Ein Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße, in dessen Erdgeschoss sich Büroräumlichkeiten befinden, wurde am Sonntagabend von unbekannten Einbrechern heimgesucht.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 19.30 und 23.30 Uhr Zugang zu dem Haus und durchsuchten alle Schränke. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.