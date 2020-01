E-Mail an Ratsmitglieder

Um für seine Wiederwahl zu werben, hat Thomas Huyeng, der sich während seiner Amtszeit auch schon in der Nachbarschaft für einen neuen Job beworben hatte, in den vergangenen Tagen eine E-Mail an die Mitglieder des Rates versendet.

Darin stellt er sowohl seine fachlichen, aber auch menschlichen Vorzüge in den Vordergrund und plädiert für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, um angesichts anstehender Amtsleiterwechsel die Kontinuität in seinem Ressort zu sichern.