Bombendrohung: Sprengstoffexperten in Moschee in Hagen

Hagen. Drei türkische Gemeinden in Hagen, Unna und Essen haben Drohmails erhalten. Sprengstoffexperten durchsuchen eine Moschee in Haspe.

Droh-E-Mails gegen drei Moscheen in Hagen, Essen und Unna – seit 15.50 Uhr läuft ein Großeinsatz der Polizei in diesen drei Städten. Koordiniert wird dieser über die Polizei Dortmund. Aber auch die Behörde in Hagen ist beteiligt. Gleiches gilt für die Polizei Essen und Unna.

„Die Moschee an der Straße im Mühlenwert ist geräumt“, so Tino Schäfer, Sprecher der Polizei Hagen, „auch die benachbarten Wohnhäuser sind evakuiert worden. Die Enneper Straße ist aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt. Menschen sind nicht gefährdet.“

Sprengstoff-Experten durchsuchen Gebäude in Hagen

Die Anwohner werden in einem Bus der Hagener Straßenbahn untergebracht. Foto: Alex Talash

Nach Informationen unserer Zeitung befinden sich zurzeit Sprengstoff-Experten mit speziell ausgebildeten Hunden in der Moschee Sultan-Ahmet-Camii, die dem Verein „DITIB Türkisch islamische Gemeinde Haspe“ angehört. Auch eine Hundertschaft aus Bochum ist in Haspe vor Ort und sperrt den Bereich rund um die Moschee weiträumig ab.

Hintergrund des Großeinsatzes ist offenbar eine E-Mail mit rechtsradikalem Hintergrund. „Unsere Gemeinde hat eine Botschaft der Organisation ,Combat Kampfgruppe 18’ erhalten“, sagt Nadim Akbaba, selbst Mitglied der Türkisch-Islamischen-Gemeinde Haspe. „Unser Vorstand hat sofort die Polizei informiert.“ Die Gruppe war am 23. Januar durch Innenminister Horst Seehofer verboten worden.

Rechtsradikale Organisation droht mit Bombe

In dieser Mail, so Akbaba, der auch dem Integrationsrat der Stadt Hagen angehört und sich in den letzten Jahren für ein Miteinander der Religionen stark gemacht hat, sei von einer Bombe die Rede gewesen. Die Kameras, die das Moschee-Gebäude überwachsen, seien nun beschlagnahmt worden. Die Aufzeichnungen, so Akbaba weiter, würden ausgewertet.

Akbaba spricht von einem traurigen Tag für die Gemeinde und für Hagen. Gleichzeitig allerdings appelliert er an den Zusammenhalt der verschiedenen Religionen in der Stadt und stimmt versöhnliche Töne an. „So etwas schweißt uns nur noch mehr zusammen“, sagt er, „das ist ein Grund mehr, unseren Weg fortzusetzen und offen auf andere zuzugehen.“

Wie lange der Einsatz vor Ort und die Sperrung der Hauptverkehrsstraße noch andauert, ist derzeit noch offen.