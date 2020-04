Dass das Museumsquartier an der Hochstraße für die Stadt Hagen sich finanziell als ein Fass ohne Boden entpuppt, scheint mit dem jähen Ende des Beweisverfahrens sicher. Nach den Millionen an Mehrkosten für den laufenden Betrieb kommen jetzt noch einmal bislang unbezifferte achtstellige Beträge für die Sanierung des technisch angeblich so innovativen Objektes hinzu. Ein Betrag, der die finanziell gebeutelte Stadt viele Jahre belasten wird.





Tatsachen, die bei den politischen Entscheidungsträgern bislang lediglich betretenes Schweigen ausgelöst haben. Verbale Empörung ist bloß von den Linken zu vernehmen, die in einem Antrag für die Mai-Ratssitzung umfassende Aufklärung einfordern. „Solche desaströsen Vorgänge wie beim Bau und Betrieb des Emil-Schumacher-Museums dürfen sich bei städtischen Baumaßnahmen nicht wiederholen“, formuliert deren Fraktionslautsprecher Ingo Hentschel.





Daran schließt sich ein umfassender Fragenkatalog zu Verantwortlichkeiten, Kosten, Besucherzahlen und sogar zur Sinnhaftigkeit des Weiterbetriebes des Museums an. Außerdem will die Ratsfraktion erfahren, inwieweit die Schumacher-Stiftung sich in die Ertüchtigung des Neubaus finanziell einzubringen gedenkt.





Alle anderen politischen Lager im Rathaus praktizieren derweil beim Thema Schumacher-Museum zumindest gegenüber der Öffentlichkeit eisernes Schweigen. Eine Situation, die frappierend an den Derivate-Skandal erinnert, als Hagen einst bei Zinswetten mit der Deutschen Bank zig Millionen verzockte und am Ende niemand ernsthafte Aufklärungsarbeit einforderte. Schließlich waren die wesentlichen Fehlentscheidungen seinerzeit getroffen worden, als ein SPD-Oberbürgermeister und CDU-Kämmerer die Geschicke der Stadt führten. Da mündete die Allianz der Verstricken rasend schnell in einen Schulterschluss des verschämten Schweigens.





Womöglich wird sich beim Schumacher-Museum hier ein Stück Stadtgeschichte wiederholen. Denn das Technik-Versagen der Immobilie ist eindeutig auch einem Politik-Versagen geschuldet. Mandatsträger, die auch heute noch im Rat sitzen, haben seinerzeit vielleicht nicht systematisch weg-, aber zumindest nicht richtig hingeguckt. Warum bloß?





Dies gegenüber den Hagener Steuerbürgern zu rechtfertigen, dürfte ausgerechnet im Wahljahr schwer fallen. Aber vielleicht schafft man es ja, noch bis zum September das Mäntelchen der Nicht-Öffentlichkeit über die peinliche Affäre zu zerren.





Für eine solche Strategie des Zeitgewinnens große Einigkeit zu erzielen, dürfte angesichts der breiten Verstricktheit kein Problem sein.