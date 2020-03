Eckhard Kühl (60) war 35 Jahre lang Berufsfeuerwehrmann in Hagen. In all diesen Jahren hat er nicht einen Tag krankheitsbedingt gefehlt. Das habe möglicherweise mit seinem „fröhlichen Herz“ zu tun, sagt er, ein fröhliches Herz sei sogar wichtiger als eine gesunde Ernährung.

Zum Abschluss machen Sie eine 24-Stunden-Schicht. Die wievielte in Ihrem Berufsleben ist es?

Eckhard Kühl: Haben Sie mich das jetzt wirklich gefragt? Mal überlegen: Ich habe zehn Jahre lang Wachdienst gemacht und danach Schichtdienst, also Büro und Einsätze. 2000 Schichten werden wohl zusammen gekommen sein.

In seinen 35 Jahren bei der Hagener Feuerwehr hat Kühl nicht einen einzigen Tag gefehlt. Foto: Michael Kleinrensing

Und Ihre letzte Schicht: Feiern Sie oder arbeiten Sie?

Man kann jemanden hochleben lassen und trotzdem Dienst machen. Das kriegen wir schon hin.

Warum sind Sie Feuerwehrmann geworden?

Weil mein Vater eines Tages zu mir sagte, er habe jemanden kennen gelernt, der sei bei der Feuerwehr, dort hätten sie 24-Stunden-Dienst und dann 48 Stunden frei, und dass das doch etwas für mich wäre. Mein Vater kannte mich gut. Und als ich dann zur Feuerwehr ging, war das wirklich so mit den Schichten. Ein schöner Beruf ist es übrigens auch. Das ist so.

Was ist schön an Ihrem Beruf?

Er ist sinnvoll. Er würde selbst dann Sinn machen, wenn man nicht dafür bezahlt würde. Es gibt ja Berufe, die macht man nur, weil man Geld dafür bekommt. Ich betrachte es als Vorrecht, dass ich bei der Feuerwehr arbeiten durfte. Die Tätigkeit ist ja auch ein bisschen extravagant.

Inwiefern?

Man guckt hinter den Vorhang – dorthin, wo das Leben ist, wie es auch sein kann. Wo es ungeschminkt ist, wo die Sache ehrlich wird. Dort ist Schluss mit der Schauspielerei. Aber man sollte es aushalten können, sonst ist man für den Beruf ungeeignet.

Wie haben Sie es ausgehalten?

Gewisse Gedanken muss man sich verbieten, schon aus Eigeninteresse. Wenn ich zu einem Unfall gerufen werde und der Fahrer ist tot und da liegt ein Teddy im Fahrzeug, dann weiß ich, dass es jetzt irgendwo ein Kind gibt, zu dem der Papa nie mehr zurückkehrt. Selbst wenn man mit dem eigentlichen Unfallgeschehen ganz gut fertig werden kann, gibt es ja noch diese Geschichte dahinter. Und die kann ich nicht beeinflussen. Es hilft ja nichts, wenn ich ständig darüber nachdenke. Ich bin ganz gut durchgekommen in all den Jahren, ich hatte nie einen Burnout oder etwas in der Art. Ich habe nie gefehlt.

Nicht einen Tag?

Ich habe jeden Dienst wahrgenommen, ich war nie krank. Dafür bin ich dem Schöpfer dankbar. Er ist ja der Wichtigste von allen. Und ich habe mein fröhliches Herz. Das ist wichtiger als alles, sogar wichtiger als eine gesunde Ernährung. Das ist meine Lebenserfahrung.

Verspüren Sie Wehmut?

Weil ich jetzt im Ruhestand bin? Nein. Ich freue mich und bin glücklich, aber nicht nach dem Motto: Welch ein Glück, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Es war ein schöner Abschnitt. Irgendwann ist etwas vorbei. Irgendwann hatte ich auch mein letztes Fußballspiel. Das ist nun mal so.

Hört sich nach einem ausgefüllten Leben an.

Ich bin dankbar. Das Leben bringt genug. Ich habe nie Lotto gespielt, ich habe mich nie nach mehr Geld gesehnt. Ich habe alles, was ich brauche. Alles gut.

Alles zur Person Eckhard Kühl

Eckhard Kühl wurde 1960 in Hagen geboren, er hat drei Kinder und vier Enkelkinder.

Nach dem Besuch der Realschule Boele machte er eine Lehre als Autoschlosser und studierte an der alten Fachhochschule in Hagen Maschinenbau. Abschluss als Ingenieur.

Am 1. Juli 1985 trat er seinen Dienst als Feuerwehrmann bei der Feuerwehr in Köln an, 1989 wechselte er nach Hagen. Kühl ist Brandamtsrat