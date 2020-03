Hohenlimburg. Lebensmittel-Lieferdienste sind in Zeiten des Coronavirus’ gefragt. Die Rewe-Märkte in Hohenlimburg bieten diese Möglichkeit schon länger an.

Soziale Kontakte zu minimieren und größere Menschengruppen zu vermeiden gehört zu den zentralen Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Vorsorge immer wieder vonseiten der Behörden angemahnt werden. Um weiter den täglichen Bedarf an Lebensmitteln zu decken, erfreuen sich daher aktuell Lieferdienste zunehmender Aufmerksamkeit.

Liefer-Service in Hohenlimburg

Welche Möglichkeiten bieten sich in Hohenlimburg für Personen, die für den Einkauf nicht in den Supermarkt gehen möchten? Schon vor der Ausbreitung des Coronavirus konnten Kunden vom Rewe Eklöh in Elsey ihre Einkäufe auch per Telefon bestellen (02334 503246). Dieser Service gilt auch weiterhin. „Wir brauchen aber einen Tag Vorlauf“, sagt Eduard Odenbach von Rewe Eklöh.

Die Bestellungen können montags bis samstag von 7 Uhr bis 22 Uhr telefonisch durchgegeben werden, die Auslieferung erfolgt immer nur donnerstags und freitags. Zusätzlich zum Einkaufswert berechnet der Lebensmittelhändler für die Anlieferung innerhalb Hohenlimburgs 3,50 Euro (für die Postleitzahlbereiche 58642, 58119 und 58093).

Für Anlieferung außerhalb des Bezirks werden 5,50 Euro fällig. Bezahlt werden Einkaufsrechnung plus jeweilige Pauschale entweder an der Kasse bei REWE vorab oder in bar an der Haustür. Rewe Lesnik, Bahnstraße, bietet keinen Lieferservice dieser Art an, dafür gibt es bei Bedarf einen Tragedienst etwa für ältere Menschen, die ihre Einkäufe im Laden erledigen können und diese dann für eine Pauschale von 3,50 Euro nach Hause gebracht bekommen, um nicht selbst die Taschen tragen zu müssen.

Bestellte Bücher nach Hause liefern lassen

Alternativ zu den Angeboten der beiden Rewe-Märkte ist zudem seit Anfang Oktober „die Lieferbar“ in Hohenlimburg ansässig – ein Nachtlieferservice für Getränke, Snacks und mehr. Dieser bietet aber innerhalb von Hohenlimburg auch „Beschaffungsfahrten“ an, sprich: Die Mitarbeiter kaufen für den Kunden im Lebensmittelladen ein. Bei Warenübergabe erfolgt dann die Zahlung der Rechnung vom Einkauf plus Servicegebühr von 12 Euro. Diese Beschaffungsfahrten bietet „die Lieferbar“ immer montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr an (0162 1618634).

Daneben will die Hohenlimburger Buchhandlung ein Zeichen für Miteinander setzen und bietet deshalb an, bestellte Bücher auf Wunsch auch nach Hause zu liefern. Dieses Angebot richtet sich an Kunden, die älter als 60 Jahre sind und an jene Kunden, die chronisch krank sind (02334 3030).