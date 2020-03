Hohenlimburg. Am Wochenende stehen im Werkhof ein Metal-Konzert und Theatervorführungen an. Die Kulturschaffenden werden weiter unterhalten – trotz Corona

„Mummpitz“ ist bekannt für turbulente Boulevardkomödien und auch in diesem Jahr hat sich das nicht geändert. Denn am Samstag feiert die Laien-Schauspielgruppe im Kulturzentrum Werkhof die Premiere ihrer neuen Verwechslungskomödie „Und alles auf Krankenschein“ von Ray Coo­ney. Die neue Komödie will Spaß machen und lädt zur Unterhaltung in unruhiger Zeit. Denn außerhalb der Theaterbühne werden aufgrund von Corona-Vorsorge zurzeit viele Großveranstaltungen abgesagt.

Der NRW-Erlass

Grund hierfür ist der NRW- oder Corona-Erlass der Landesregierung, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zurzeit nicht stattfinden dürfen. Bei Veranstaltungen mit unter 1000 Besuchern ist dagegen laut Erlass je eine „individuelle Einschätzung“ erforderlich. Ein Besuch im Werkhof, wo im Höchstfall nicht mehr als ein paar hundert Gäste zusammen kommen, ist dabei aus Sicht der Stadt Hagen unbedenklich. „Solange der Betrieb in Schulen und Kitas läuft, werden solche kleineren Veranstaltungen vom Gesundheitsamt sicher nicht beanstandet“, sagt Clara Berwe, Sprecherin der Stadt Hagen. Stand jetzt liegt die Entscheidung bei Events unter 1000 Gästen beim Veranstalter. Als Entscheidungshilfe hat die Stadt für heute eine Checkliste angekündigt.

Wie eng sind die Raumverhältnisse? Wie viele Menschen kommen zusammen? Handelt es sich bei den Gästen vornehmlich um Risikogruppen für eine Infektion?

Fragen wie diese sollen den Veranstaltern helfen, das Risiko einschätzen zu können. Die Stadtverwaltung will außerdem zeitnah einen Ansprechpartner für Fragen rund um den Umgang mit Veranstaltungen abstellen.

Der Werkhof

Mit Blick auf den Werkhof ist zurzeit klar: Sowohl das Metal-Konzert am Freitag als auch die Theatervorführungen der Laiengruppe „Mummpitz“ finden wie geplant statt. „Wir haben uns fest vorgenommen, unser Programm durchzuziehen“, sagt Norbert Höhne vom Werkhof-Team. Dabei halte sich das Kulturzentrum aber an die Vorgaben des Gesundheitsamtes. „Solange es da keine Einschränkungen gibt, machen wir weiter.“

Darüber hinaus sei das Interesse an den Events im Werkhof weiter hoch und mit dem Vorverkauf für das Metal-Konzert und die Theatervorführung von „Mummpitz“ zeigt er sich bisher zufrieden. Teilnehmerlisten, wie sie bei manchen Veranstaltungen ausliegen, um Personen im Falle von Infizierten zurückverfolgen zu können, wolle er nicht auslegen. „Es stecken sich jeden Tag tausende Menschen mit der Grippe an. Für mich ist da die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben“, sagt Höhne. “Aber uns ist natürlich klar, dass sich hier der Betrieb ändert, sobald der erste Corona-Fall in Hohenlimburg oder sogar hier im Haus auftritt“, sagt Höhne weiter. „Dann ist hier erstmal für mindestens 14 Tage Ruhe.“

Die Darsteller

Ralf Schlüter, Regisseur von „Mummpitz“, probt seit einem halben Jahr regelmäßig mit seiner Gruppe. Auch in dieser Woche laufen die Proben weiter. „Wir besprechen uns täglich, wie wir mit der Lage umgehen.“ Generell sei eine Entscheidung schwierig, auch weil der Umgang mit dem Thema Corona nicht einheitlich ist. „Die Stadt Iserlohn hat Veranstaltungen abgesagt, das Parktheater spielt weiter. Es ist eine Abwägungsfrage.“

Die neue Komödie der Theatergruppe „Mummpitz“ läuft erstmals am Samstag, 14. März, um 20 Uhr im Werkhof. Es folgen Vorführungen am 15., 20. und 22. März. Karten kosten 13 Euro (Schüler: 8 Euro).