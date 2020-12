Pandemie Corona: Quarantänemaßnahmen an drei Schulen in Hagen

Hagen. Wegen neuer Coronafälle hat das Gesundheitsamt Hagen Quarantänemaßnahmen an drei Schulen verhängt.

Am Cuno-Berufskolleg II, an der Gesamtschule Fritz Steinhoff in Helfe und der Förderschule Gustav Heinemann in Oberhagen gibt es neue Quarantänemaßnahmen, da eine positiv auf das Coronavirus getestete Person die jeweilige Einrichtung besucht beziehungsweise dort gearbeitet hat. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Das Gesundheitsamt ist mit den Einrichtungen im Austausch und ermittelt die Infektionsketten. Direkte Kontaktpersonen werden gegebenenfalls getestet. Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt.

Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Rahmen des Infektionsschutzes, sobald die Testergebnisse vorliegen.