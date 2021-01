Corona in Hagen Corona: Inzidenzwert steigt in Hagen auch am Wochenende

Hagen Nach den deutlich niedrigeren Corona-Infektionsdaten während der Feiertage und dem Jahreswechsel steigen die Zahlen wieder deutlich an.

Die Corona-Pandemie hat sich über das Wochenende in Hagen weiter ausgebreitet. Die Stadt vermeldete am Sonntag bereits wieder einen Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, von 157,9 (+15,3 im Vergleich zum Vortag). Außerdem ist am Wochenende ein weiterer Bürger mit dem Covid-19-Virus verstorben, so dass die Zahl der Todesfälle inzwischen auf 124 gestiegen ist. 33 Neuinfektionen sind am Sonntag hinzugekommen, so dass die aktuelle Gesamtzahl an Infizierten auf 444 stieg. Dem standen lediglich 14 Genesene innerhalb der letzten 24 Stunden gegenüber (insgesamt: 5105).