Corona: Fünf Menschen in Breckerfeld sind derzeit infiziert

Breckerfeld. Aktuell meldet die Gesundheitsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises fünf Menschen in Breckerfeld als mit dem Corona-Virus infiziert.

130 Menschen haben sich in Breckerfeld seit Ausbruch der Corona-Krise mit dem Virus angesteckt. Vier von ihnen sind verstorben, 121 gelten als geheilt. Aktuell meldet die Gesundheitsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises lediglich fünf Breckerfelder als infiziert.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es derzeit 6347 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen sind aktuell 1062 infiziert, 5138 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 127 gestiegen.

Inzidenz im EN-Kreis bei 144

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet auf einem Wert von 144,08 (134,21). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 99 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 18 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 14 werden beatmet.

Die aktuell 1062 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (5), Ennepetal (75), Gevelsberg (69), Hattingen (269), Herdecke (38), Schwelm (69), Sprockhövel (113), Wetter (42) und Witten (382).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (121), Ennepetal (463), Gevelsberg (597), Hattingen (943), Herdecke (431), Schwelm (490), Sprockhövel (342), Wetter (338) und Witten (1413).

Todesfälle in Hattingen und Witten

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1365 (Vortag 1490) Personen im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um fünf auf 147 gestiegen. Verstorben sind zwei Männer (82, 97) aus Hattingen sowie ein Mann (65) und zwei Frauen (82, 92) aus Witten.

Die 147 im Ennepe-Ruhr-Kreis Verstorbenen kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (16), Hattingen (37), Herdecke (30), Schwelm (6), Sprockhövel (13), Wetter (4) und Witten (29).