Corona-Alarm in Hagener Senioren-Wohngruppe – 20 Fälle

Hagen. In einer Hagener Senioren-Wohngruppe sind 20 Corona-Fälle festgestellt worden. Der Ursprung der Ansteckung stammt aus dem Kreis Olpe.

In einer Hagener Wohngruppe für Senioren sind 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Hagener Fallzahl im Vergleich zu den Vortagen auffällig gestiegen ist. Dem Gesundheitsamt der Stadt Hagen wurde von einem Hagener Krankenhaus am vergangenen Sonntag ein positiv getesteter Dialysepatient gemeldet.

Dabei fiel auf, dass der Patient in einer privat geführten Hagener Wohngruppe für Senioren lebt. Daraufhin wurden am Montag alle 17 Bewohner und alle sechs Mitarbeiter getestet. Am Dienstag erreichte das Gesundheitsamt die Nachricht, dass der Dialysepatient bis zum 9. April stationär in einem Olper Krankenhaus lag und dabei Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte.