Hagen. Der „Circus on Ice“ verzaubert das Publikum in der Stadthalle in Hagen. Dass das Eis nicht echt ist, stört da niemanden.

„Circus on Ice“ in Hagen: Tolle Schau auf künstlichem Eis

Eine besondere Bühnenshow mit atemberaubender Akrobatik, wunderschönen Kostümen und zauberhaften Choreografien bringt das Publikum beim „Circus on Ice“ in der Stadthalle in Hagen zum Staunen. Dieser besondere Zirkus vermischt Neues und Modernes mit einem traditionellen, russischen Programm – das alles wird präsentiert auf Kufen, von professionellen Eisläufern.

Die jedoch laufen nicht auf echtem Eis, sondern auf Teflon-Kunststoffeisplatten, die auf der Bühne der Stadthalle verlegt worden sind. Die Künstler tragen echte Schlittschuhe an ihren Füßen. Durch die Nebel- und Lichteffekte im großen Saal wirkt das Eis dann tatsächlich so, als sei es echt.

Publikum muss nicht frieren

Schöne Momenten: Die Eisläufer in tollen Kostümen erzählen überraschende Geschichten. Foto: Michael Kleinrensing

Die Nutzung der Kunststoffeisplatten habe aber auch einen anderen Zweck: „Wir haben über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass das Publikum während der Aufführung friert“, sagt Heike Weirauch, die das Programm „Circus on Ice“ leitet. „und so ist es viel angenehmer.“

Die Teflon-Kunststoffeisplatten kommen aus dem Sportbereich. Daher hat die Produktion das System übernommen. „Es ist auch nicht sehr aufwendig für uns, die Kunststoffeisplatten zu transportieren. Wir haben einen 40-Tonner, der sie für uns von Ort zu Ort fährt“, so Heike Weirauch, „dazu kommen Techniker, die die Platten für uns legen.“ Sonst lebe das Programm durch das Teamwork. Viele Mitarbeiter seien beteiligt. Und die wiederum liefern eine gute Show in zweierlei Hinsicht – bestes Zirkusprogramm und Artistik und Eleganz auf Kufen.

Zuschauer werden in die Show einbezogen

Das Publikum, das die Eis-Show mit zwei Vorstellungen in Hagen lockt, ist bunt gemischt. Was jüngere und ältere Besucher eint: Sie sind begeistert von der Show. Was auch an witzigen Überraschungen liegt und dranan, dass die Zuschauer mit einbezogen werden.

„Die Kostüme sind sehr gut. Insgesamt ist es ein sehr unterhaltsamer Nachmittag“, sagt Michael Orthen. „Ich finde es auch beeindruckend, dass es mit so wenig Aufwand genauso aussieht wie auf echtem Eis.“ Eindrucksvoll ist auch die Akrobatik, die die Künstler zeigen. „Die Kunststücke finde ich besonders toll“, sagt Lisa Elsenplässer.

Es sind aber nicht nur die Kunststücke, die „Circus on Ice“ so besonders machen. Es ist auch die Geschichte, durch die das Publikum geführt wird.