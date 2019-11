Hagen-Mitte. Prominenter Besuch im BVB-Outlet in der Volme-Galerie. Norbert Dickel kommt zur Autogrammstunde. Das Outlet ist deutschlandweites Pilot-Projekt.

BVB-Held Norbert Dickel zur Autogrammstunde in Hagen

Der ehemalige BVB-Spieler und heutige Stadion-Sprecher des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Norbert Dickel, kommt am Donnerstag gegen 12 Uhr zu einer Autogrammstunde in die Volme-Galerie in der Hagener Innenstadt.

Seit dem 1. August betreibt der Bundesligist in der Volmegalerie sein „BVB-Outlet“. Mit knapp 600 Quadratmetern ist es die zweitgrößte BVB-Verkaufsstelle in Deutschland. Darin werden rund 750 Artikel aus der Welt des BVB verkauft. BVB-Shops gibt es etliche in Deutschland, unter anderem in Dortmund, Essen und Gelsenkirchen. Das BVB-Outlet, das in Hagen eröffnet wurde, ist als Pilot zu sehen. Das Outlet ist zunächst für sechs Monate in die Einkaufspassage eingezogen. Im Januar soll dann entschieden werden, ob ein längerfristiger Pachtvertrag mit der Volme-Galerie abgeschlossen wird.