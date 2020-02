Unfall in Hagen Bus-Unfall in Hagen: Suche nach angefahrenem Jungen

Hagen-Mitte. Die Polizei sucht nach einem Jungen, der von einem Bus in der Hagener Innenstadt angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag.

Die Polizei sucht nach einem Jungen, der am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Körnerstraße mit einem Bus zusammen gestoßen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 52-jährige Busfahrer mit Schrittgeschwindigkeit an die Haltestelle Sparkassenkarree/Stadtmitte. Noch bevor das Fahrzeug komplett stoppte, hörte der Mann einen Knall und führte eine Vollbremsung durch. Er sah eine Gruppe von Kindern, von denen sich ein Junge den Arm hielt. Eine 21-jährige Zeugin gab an, dass er auf die Fahrbahn getreten sei und so gegen die rechte Fahrzeugseite des Busses stieß. Die Gruppe entfernte sich anschließend unvermittelt in Richtung Friedrich-Ebert-Platz, bevor der Junge angesprochen werden konnte. Durch die Vollbremsung stürzte eine 83-Jährige, die als Fahrgast mit dem Bus unterwegs war. Sie verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Kinder konnten auch im Anschluss nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden. Zeugen, die Angaben zur Identität des Jungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 9862066 zu melden.