Bürger-Protest gegen die Hotelpläne an der Fernuni Hagen

Hagen. Die Anwohner des Hagener Hochschulviertels beschweren sich gegen den Vorstoß, an der Feithstraße einen Hotelkomplex zu errichten.

Gegen die Pläne, an der Feithstraße gegenüber dem Hauptverwaltungssitz der Hagener Fernuniversität einen 125-Zimmer-Hotel zu errichten, formiert sich der entschiedene Protest der Anwohner. In einer Eingabe an den Beschwerdeausschuss der Stadt Hagen kritisieren die direkten Anlieger aus der Feith- sowie aus der Steubenstraße, dass die federführende Bauverwaltung die Investitionsentwicklung eines hessischen Projektentwicklers durchwinke, ohne die berechtigten Interessen der dort lebenden Menschen ausreichend zu berücksichtigen.

Infobox Stadt unterstützt Projekt Die Bauverwaltung vertritt die Haltung, dass die Kubatur des im Bauhaus-Stil geplanten Projektes den Vorgaben des Bebauungsplanes entspreche. Eine Hotelnutzung hält Barbara Hammerschmidt, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Planung, für durchaus vertretbar, da ein solches Haus zur Förderung der wissenschaftlichen Einrichtungen und der Bildungsangebote entlang der Feithstraße beitrage. Mit einer ähnlichen Argumentation war zuletzt auch das wenige Meter entfernte Campus-Hotel genehmigt worden.