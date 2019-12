Breckerfelds Winterdienst-Gebühren sinken im neuen Jahr

Die frohe Botschaft erreichte die Breckerfelder noch vor dem Fest. Die Gebühren für den Winterdienst werden gesenkt. Was daran liegt, dass die städtische Flotte im Winter 2018/19 nur so selten ausrücken musste. Ein Trend, der sich bislang fortsetzt. Gleichwohl ist der Bauhof für den Winterdienst gut gerüstet.

„Es ist ja auch nicht so, dass wir trotz des geringen Schneefalls bislang noch nicht ausgerückt wären“, sagt Thomas Grammel, Leiter des Bauhofs der Stadt Breckerfeld, „wir hatten ja bereits eine Niederschlagsserie bei Temperaturen um die null Grad. Da müssen wir natürlich streuen. An einem Morgen sind sogar all unsere Fahrzeuge ausgerückt.“ Am 13. Dezember waren sogar die Fußtruppen unterwegs und haben die Gehwege vom Schnee befreit. Immerhin: Das Salzlager im Industriegebiet ist gut gefüllt. Rund 180 Tonnen sind dort deponiert. Die allerdings nutzt nicht nur der Bauhof, sondern auch der Landesbetrieb Straßen NRW, der für die Landstraßen außerhalb der Ortschaften zuständig ist.

Eingeteilt sind die Straßen auch in Breckerfeld in unterschiedliche Kategorien: „Priorität haben für uns die Hauptverkehrsstraßen und die Strecken, auf denen schon früh morgens die Busse unterwegs sind“, sagt Thomas Grammel mit Blick auf den Schüler- und den Berufsverkehr. „Dazu kommen die Straßen, die Feuerwehr und Rettungsdienst auf jeden Fall nutzen müssen sowie die Straßen im Industriegebiet.“ Danach sind untergeordnete Straßen an der Reihe, am Ende schließlich die Nebenstraßen.

Sondereinsatz für Star-Sängerin Nena

Und manchmal ist dann noch ein Sondereinsatz erforderlich: Wie vor einigen Jahren, als sich im Steinbachtal eine Limousine mit abgedunkelten Scheiben festgefahren hatte. „Die haben wir dann rausgezogen“, sagt Thomas Grammel. Und später erfahren, dass es Sängerin Nena war, die in dem Wagen Platz genommen hatte und für Dreharbeiten in jenem Ort war, in dem sie einst die ersten Jahre ihrer Kindheit verbracht hatte.

Räumpflicht hat der Bauhof zwischen 5 und 20 Uhr an Wochentagen. Sonntags stehen Fahrzeuge und Einsatzkräfte zwischen 6 und 20 Uhr parat.