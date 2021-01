Breckerfeld: Zähes Ringen um öffentliches Behinderten-WC

Breckerfeld Der Beschluss steht, doch an der Umsetzung hapert es: Breckerfeld wartet bis heute auf die Errichtung eines behindertengerechten WC.

Es ist still geworden um den stillen Ort. Sehr still zuletzt sogar. Denn in einer Ratssitzung Ende 2018 hatte der Rat der Stadt Breckerfeld einstimmig den Beschluss gefasst, dass die Verwaltung doch die Errichtung einer behindertengerechten öffentlichen Toilette prüfen möge. Von einer möglichen Realisierung im Jahr 2019 war in der Folge die Rede. Getan aber hat sich seither nichts.

Weshalb die Grünen um ihren neuen Fraktionsvorsitzenden Christoph Altenbeck, der selbst im Rollstuhl sitzt, noch einmal nachgefasst haben. „Natürlich sind durch Corona in 2020 keine öffentlichen Feste und Feiern möglich gewesen“, sagt Altenbeck, „aber das wird sich ja auch wieder ändern. Es muss dann auch für Menschen mit Behinderung in Breckerfeld möglich sein, eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Wir müssen dieses Thema jetzt angehen.“

Stadt prüft verschiedene Varianten

Daran, dass eine solche Toilette dringend erforderlich ist, zweifelt auch Bürgermeister André Dahlhaus nicht. Eine zeitnahe Realisierung scheint sich aber nicht anzubahnen. „Wir haben durchaus unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten der Umsetzung geprüft“, so der Verwaltungschef. So sei ja beispielsweise die Toilette am Jugendzentrum erfolgreich in Kooperation mit dem Heimatverein in Eigenregie saniert worden.

Dieses Konzept der „Muskelhypothek“, des ehrenamtlichen Engagements, komme für eine behindertengerechte Toilette aber nicht in Frage. „Es hat sich herausgestellt, dass das Thema doch etwas komplexer ist“, so Dahlhaus, „es fehlt der für eine behindertengerechte Toilette notwendige Platz.“

Sanierung der Jugendräume nutzen

Der könnte allerdings entstehen, wenn im Laufe der jetzt gerade begonnenen Legislaturperiode die Sanierung der Jugendräume angegangen werde. „In diesem Zusammenhang könnten wir dann auch eine behindertengerechte Toilette bauen“, so Dahlhaus weiter. „Das könnte ein Weg sein.“

Die öffentliche Toilette in Breckerfeld wird derzeit nur während des Wochenmarktes und bei Festen geöffnet. Auch Busfahrer können sie nutzen. Wanderer kommen immer wieder ins Rathaus und suchen dort die Toilette auf. „Die Toilette am Markt war mal permanent öffentlich zugänglich“, so Dahlhaus. „Da haben wir aber ein riesiges Problem mit Schmierereien gehabt.“