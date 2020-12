In Breckerfeld gibt es derzeit nur noch 3 Coronafälle

Corona in Breckerfeld

Corona in Breckerfeld Breckerfeld: So ist die Corona-Lage in der Hansestadt

Breckerfeld/EN-Kreis In Breckerfeld gibt es so wenige Corona-Fälle, wie sonst nirgendwo im Ennepe-Ruhr-Kreis. Ein Blick auf die aktuelle Lage.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es derzeit insgesamt 6.220 bestätigte Corona-Fälle, von diesen sind aktuell 984 infiziert, 5.094 gelten als genesen. In Breckerfeld gibt es lediglich noch drei Erkrankte, meldet der Kreis am Mittwoch. So wenig, wie sonst nirgendwo im ganzen Kreisgebiet.

Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden im Kreis um 47 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 134,21 (Vortag:145,94).

102 Patienten stationär

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 102 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 16 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 12 werden beatmet. Die aktuell 984 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (3), Ennepetal (70), Gevelsberg (70), Hattingen (256), Herdecke (37), Schwelm (62), Sprockhövel (112), Wetter (39) und Witten (335).

1.490 Personen in Quarantäne

Auch die Zahl der Genesenen veröffentlicht der Ennepe-Ruhr-kreis täglich: Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (121), Ennepetal (458), Gevelsberg (590), Hattingen (925), Herdecke (429), Schwelm (488), Sprockhövel (338), Wetter (338) und Witten (1.407). Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.490 (Vortag 1.575) Personen im Kreis.

Vier weitere Verstorbene

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist seit gestern um 4 auf 142 gestiegen. Die Zahl der Toten in Breckerfeld stagniert weiterhin - und liegt bei 4.