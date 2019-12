Breckerfeld: Neujahrscup geht in nächste Runde

Eine Herausforderung ist dieses Fußball-Turnier gleich in mehrerlei Hinsicht. Sportlich natürlich, weil das Teilnehmerfeld alljährlich gut besetzt ist sowieso. Aber auch was die Organisation und die Abläufe angeht. „Ein Turnier so dicht nach den Feiertagen an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf die Beine zu stellen – das fordert uns schon“, sagt Marvin Tholen, Vorsitzender von Schwarz-Weiß Breckerfeld.

Am Freitag, 27. Dezember, ab 17.30 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, an 15.30 Uhr sowie am Sonntag, 28. Dezember, ab 12 Uhr (Zwischen- und Endrunde) wird in der Sporthalle Breckerfeld an der Wahnscheider Straße gekickt. Mit Schwarz-Weiß Breckerfeld I und der zweiten Formation sowie dem SC Zurstraße treten gleich drei Breckerfelder Teams an. Hinzu kommen Blau-Weiß Voerde, SV Hohenlimburg, SG Vorhalle, TuS Grünbaum, TuS Stöcken-Dahlerbrück, Sportfreunde Haspe, SpVg Hagen 11, FSV Werdohl, TuS Ennepetal, VfB Altena und TSV Fichte-Hagen.

Neujahrscup hat lange Tradition

„Spielbetrieb, Organisatorisches und Versorgung – all das lässt sich nur mit vielen Helfern bewältigen“, sagt Marvin Tholen, „auch unsere eigenen Spieler müssen mit anpacken, wenn sie gerade nicht spielen.“ Hinzu kommt: Kurzfristige Absagen haben bereits im Vorfeld das Improvisationstalent der Veranstalter auf eine harte Probe gestellt.

Letztlich aber, da ist sich Marvin Tholen sicher, lohnt sich der Einsatz: „Der Neujahrscup hat eine lange Tradition, die wir auch weiter aufrecht erhalten wollen“, so der Vorsitzende, „es macht Spaß, in der Halle zu spielen. Dazu kommt, dass ja auch den Zuschauern viel geboten wird. Schneller Fußball, viele Tore – das ist schon etwas anderes als auf dem Platz.“

Kleiner Wermutstropfen am Rande: Das Breckerfelder Turnier ist kein Qualifikationsturnier für das Hallenmasters des Fußball-Kreises. „Die sollten eigentlich in Wengern, Gevelsberg, Boele und Herdecke über die Bühne gehen“, so Marvin Tholen, „in Herdecke wollten wir selbst antreten. Jetzt aber ist das Turnier abgesagt und uns damit die Möglichkeit genommen, uns für das Masters zu qualifizieren. Hätten wir das rechtzeitig gewusst, hätten wir unser eigenes Turnier anders organisieren und als Quali-Möglichkeit anbieten können.“