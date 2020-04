Breckerfeld: Junge Landwirte senden Signal in Corona-Krise

Breckerfeld. Wir Junglandwirte sind weiterhin für euch am Start – #Stayhome“ – das ist die Botschaft, mit der junge Landwirte für ihre Arbeit werben.

„Wir sind weiterhin für euch am Start“, sagen die Junglandwirte im Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen. Auch in der Corona-Krise müssen Tiere versorgt und die Äcker bestellt werden. „Wir machen weiter und sorgenzuverlässig für heimische Nahrungsmittel“, so die jungen Bauern weiter.

Um den Menschen zu zeigen, wer – neben vielen anderen in der Region – zuverlässig für Nahrungsmittel sorgt, haben sie sich ins Bild gesetzt: Lukas Kramer aus Ennepetal, Caroline Flüsloh aus Asbeck und die Breckerfelder Lukas und Heiner Born sowie Bill-David Volkenrath.

Viel zu tun auf den Feldern

„Draußen ist jetzt richtig was zu tun“, sagt Dirk Kalthaus, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen und führt weiter aus: „Die Grünlandpflege inklusive der Beseitigung von Wildschäden ist so weitabgeschlossen; jetzt beginnt der Weideaustrieb. Auf den Äckern findet derzeit die Gülledüngung statt und die ersten Landwirte beginnen mit dem Maislegen.“ Die Landwirte seien froh, auch in der Corona-Krise alle Arbeiten erledigen zu können, so Kalthaus. In der Natur könne man nichts aufschieben: „Was wir jetzt nichtaussäen, können wir auch später nicht ernten“, sagt er.

Natürlich müssten auch dieLandwirtinnen und Landwirte entsprechende Hygienevorschriften einhalten. „Obwohl wir den großen Vorteil haben, im Stall und auf dem Feld nur mit wenigen Menschen zusammenzukommen und deshalb das Infektionsrisiko begrenzt ist, können auch wir Kontakte nicht vermeiden“, sagt er. Ob Tierarzt, Handelspartner oder Milchkontrolleur – hier würden die Landwirte auf den Infektionsschutz achten.

Mut machen in ungewissen Zeiten

Die Bauernfamilien mit Direktvermarktung hätten mehr Publikumsverkehr auf dem Hof. Entsprechende Regelungen, zum Beispiel nur ein begrenzter Einlass in die Hofladen,würden hier strikt eingehalten.

„Ich finde es klasse, dass unsere Junglandwirte sich ins mit ihrer Aktion ins Bildgesetzt haben und auch in ungewissen Zeiten Mut machen wollen“, sagt Kalthaus weiter. Ihre Botschaft: „Wir Junglandwirte sind weiterhin für euch am Start – #Stayhome“ solle den Menschen zeigen, dass die Bauern und Bäuerinnen auch in Krisenzeitenweitermachen und zuverlässig für heimische Nahrungsmittel sorgen wollen.