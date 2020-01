Brandstiftung in Hagen: Weihnachtsbäume auf Emst angezündet

Eine Brandstiftung hat am Montagnachmittag die Feuerwehr auf Emst in Atem gehalten. Auf dem Schulhof des Rahel-Varnhagen-Kollegs standen mehrere Tannenbäume in Flammen. Zeugen informierten rechtzeitig die Feuerwehr und konnten somit verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude übergriff. Fassadenteile wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Am Schulgebäude entstand durch den Brand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von eine mutwilligen Tat aus.