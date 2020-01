Altenhagen. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hagen bricht Feuer aus. Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr findet ihre Leiche.

Bei einem Wohnungsbrand in Altenhagen hat die Feuerwehr am Montagmorgen eine Leiche entdeckt. Anzeichen, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, gibt es nach Angaben der Polizei bislang nicht. Wahrscheinlicher scheint, dass die Frau mit einer Zigarette auf ihrem Bett eingeschlafen ist und diese dann den Brand verursacht hat.

Anwohner der Alleestraße hatten gegen 8.20 Uhr am Morgen die Feuerwehr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwei Löschzüge, einer der Wache Mitte und einer der Wache Ost, rückten in Richtung Altenhagen aus.

Bewohner bringen sich auf Balkonen in Sicherheit

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten sich bereits viele der Bewohner auf Balkonen in Sicherheit gebracht. „Ein Trupp ist sofort in die Wohnung eingedrungen und hat das Feuer bekämpft“, erklärt Feuerwehrchef Veit Lenke, „dabei haben die Kollegen die Frau in der Wohnung gefunden. Es war schnell klar, dass für sie jede Hilfe zu spät kommt.“

Noch während die Rettungskräfte den Brand in der Wohnung bekämpften, begann die Feuerwehr mit der Evakuierung des Mehrfamilienhauses. Insgesamt 19 Personen wurden aus dem Haus geholt und vor Ort sofort auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.

Mann will Frau aus brennender Wohnung retten

„Ein Mann, der noch versucht hatte, in die brennende Wohnung vorzudringen, um die Frau zu retten, hat eine Rauchgasvergiftung erlitten“, so Veit Lenke. „Zu einer Familie, die in der vierten Etage wohnt, haben wir telefonisch Kontakt aufnehmen können und die Eltern beruhigt.“

Neun Menschen werden über die Drehleiter gerettet. „Das Treppenhaus war zum Teil dicht verraucht“, so Lenke, „zwar hätten wir vor Ort auch Rauchschutzhauben einsetzen können, haben uns dann aber in einigen Fällen für diese Art entschieden. Insbesondere für die Kinder, die wir so retten konnten, ist das wesentlich angenehmer.“

Feuerwehr erhält Unterstützung aus Iserlohn

Weil zu Beginn des Einsatzes noch nicht klar war, auf wie viele Verletzte die Feuerwehr treffen würde, wurden drei Rettungswagen sowie ein Notarzt aus Iserlohn angefordert. „Wir haben einen Massenanfall von Verletzen ausgerufen. Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert“, bilanziert Lenke. Das gelte auch für die Kooperation mit den freiwilligen Einheiten. Die Löschgruppen Altenhagen, Boelerheide und Eckesey unterstützen die Berufsfeuerwehr am Einsatzort, weitere Einheiten besetzen in der Zwischenzeit die Wachen.

Die Polizei sperrte den Bereich ab, Kriminalbeamte nahmen die Ermittlungen auf. Die genaue Brandursache wird sich erst nach weiteren Ermittlungen ergeben. Die Erdgeschosswohnung ist zurzeit nicht bewohnbar.