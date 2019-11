Boelerheide. Ungewöhnlicher Unfall im Hagener Ortsteil Boelerheide. Mann ist mit viel Schwung in seine eigene Garage gekracht.

Boelerheide: 81-Jähriger Fahrer kracht in die eigene Garage

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am vergangenen Freitagnachmittag mit seinem Pkw gegen seine eigene Garage gekracht und musste nach einem Aufprall von der Feuerwehr befreit werden. Gegen 15.50 Uhr war der Mann in der Wilhelm-Leuschner-Straße mit seinem Pkw rückwärts aus seiner Garage gefahren. Nach einer Weile fuhr er plötzlich vorwärts mit Schwung in die geöffnete Garage und prallte innen gegen die Rückwand der Garage. Der Senior verletzte sich bei dem Aufprall. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur Untersuchung in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war ein Bedienfehler ursächlich für den Unfall. Am Pkw und an der Garage entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, der Pkw war nicht mehr fahrbereit.