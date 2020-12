Betrug bei Kurzarbeit: Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt

In der Agentur für Arbeit in Hagen werden die Kurzarbeitsanzeigen bearbeitet.

Hagen Mit dem Lockdown steigt die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen wieder. Unter den Firmen befinden sich schwarze Schafe. Ein Blick auf die Lage

Mit Beginn des zweiten Lockdowns stiegen auch die Kurzarbeitsanzeigen bei der Agentur für Arbeit in Hagen wieder rasant an: „Der harte Lockdown treibt die Zahl der Anzeigen jetzt vermutlich wieder in ähnliche Höhen wie im Frühjahr“, gibt Agentur-Sprecher Ulrich Brauer einen Einblick in die aktuelle Lage in Hagen. Vorwiegend das Hotel- und Gastrogewerbe seien erwartungsgemäß stark betroffen. „Aber mit der erneuten Schließung zahlreicher Geschäfte zeigt sich diese Entwicklung jetzt auch wieder verstärkt im Einzelhandel oder bei Gastro-Zulieferern“, so Brauer weiter.

Das Arbeitsaufkommen ist hoch. So hoch, dass die Agentur für Arbeit das Personal aus anderen Abteilungen teilweise umgeschichtet hat. In Hagen wird nun ein Fall von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Personal für Bearbeitung neu eingestellt

Bei der Arbeitsagentur arbeiten aktuell Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen die Anträge für die Kurzarbeit ab, berechnen die Höhe der Gelder, beraten Firmen und Unternehmen. „Wir haben extra Personal neu eingestellt, das nur für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes zuständig ist“, verdeutlicht Brauer.

Zeitweise hätte eine Rückkehr zur Normalität in Aussicht gestanden, die Mitarbeiter sollten in ihre Stammabteilungen zurückkehren. „Aber um die Fälle schnellstmöglich zu bearbeiten, halten wir weiter an der Umschichtung fest. Wir sind zuversichtlich, auch weiterhin innerhalb weniger Tage über Kurzarbeitsanzeigen zu entscheiden und in der Folge dann die Abrechnungen zeitnah bearbeiten zu können.“

Die genauen Zahlen, wie viele Hagener Betriebe zusätzlich Kurzarbeit angemeldet haben, werden erst Anfang Januar vorliegen. Aber – und das ist kein Geheimnis: Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt weiter im Griff. Bereits im November hatte die Arbeitsagentur wieder einen starken Anstieg vermeldet: Mehr als 100 weitere Unternehmen hatten Kurzarbeit angemeldet, im Vormonat waren es noch 26 Betriebe.

Verdacht erhärtet sich

Und unter den vielen Betrieben, die von Schließungen und Einsatzeinbußen betroffen sind und nun als letztes Mittel der Wahl auf Kurzarbeit zurückgreifen, gibt es schwarze Schafe. Seit Beginn der Krise im März ist dem Staat durch zu Unrecht bezogenes Kurzarbeitergeld ein Millionenschaden entstanden.

Bereits im September hatte die Arbeitsagentur mehrere Verdachtsfälle auch in Hagen gemeldet. Die Fälle wurden direkt an die zuständige zentrale Stelle in Dortmund weitergeleitet, wo sie zunächst geprüft werden mussten. Stand September waren es 80 Fälle im gesamten Bezirk – dazu gehören neben Hagen auch Dortmund und weitere Städte aus dem Umkreis. Stand Dezember ist die Zahl der Verdachtsfälle auf 138 gestiegen. In Hagen lag die Zahl der Verdachtsfälle im einstelligen Bereich. „In den meisten Fällen erhärtet sich der Verdacht außerdem nicht“, erklärt Brauer, da es während des Verfahrens durchaus zu Missverständnissen oder Fehlern in den Antragsformularen kommen könne.

Hagener Fall wird von Staatsanwaltschaft geprüft

In Einzelfällen jedoch habe sich ein Betrugsverdacht ergeben. „Sie wurden zur Anzeige gebracht, und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet“, erklärt Ulrich Brauer den Fortgang des Verfahrens. Dort muss nun ermittelt werden, ob tatsächlich ein Betrugsfall vorliegt.

Das bestätigt auch die Hagener Staatsanwaltschaft auf Nachfrage: „Stand 30. November hatten wir bislang ein Verfahren mit zwei Beschuldigten wegen des Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit der Beantragung von Kurzarbeitergeld“, so Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli mit Blick auf die Situation in Hagen. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Ebenso die Prüfung der neu hinzugekommen Verdachtsfälle.