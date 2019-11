Eat my shorts Bericht vom roten Teppich: Das Kurzfilmfestival in Hagen

Hagen-Mitte. Das Kurzfilm-Festival „Eat my shorts“ lockt wieder viele prominente Schauspieler nach Hagen. Ein bericht vom roten Teppich.

Stößchen, Herr Oberbürgermeister. „Und gibt es hier eigentlich ein schönes Museum?" Als Schauspielerin Christine Neubauer (57, „Die Landärztin") sich am Freitag neben Horst Janson (84, „Der Bastian") ins Goldene Buch der Stadt Hagen einträgt, da macht die stark gebräunte Neubauer gleich noch einen Spontan-Abstecher ins Emil-Schumacher-Museum klar. „Wir mussten allerdings auch noch kurz anhalten, weil sich Frau Neubauer am ,Black Friday' in der Hagener Innenstadt eine neue Hose gekauft hat", so Oberbürgermeister Erik O. Schulz. Am Freitagabend fand im Hagener Theater das siebte Kurzfilm-Festival „Eat my shorts" statt. Und es lockte wieder jeder Menge Promis aus der TV-Welt nach Hagen.