Beide sind nach Hagen gezogen

Henning Keune, 56 Jahre, ist seit Mai neuer Technischer Beigeordneter der Stadt Hagen und damit für Bauen, Planen und Verkehr zuständig.

Der verheiratete Vater einer Tochter (15) ist gebürtiger Bochumer, zuletzt war er Amtsleiter in Villingen-Schwenningen. Inzwischen ist er mit seiner Familie nach Emst gezogen.

Marguerite Donlon, 53 Jahre, ist seit dem Sommer Ballettdirektor am Theater Hagen.

Die gebürtige Irin hatte zuvor in gleicher Position unter anderem in Saarbrücken gearbeitet und zuletzt in Berlin gewohnt und gearbeitet.

Sie lebt nun mit ihrer Tochter (12) in Wehringhausen.