Beide sind Familienmenschen

Timo Goldau, gebürtiger Hagener, ist 44 Jahre alt. Seine Frau und er haben vier Kinder im Alter von 9, 11, 13 und 15.

Der neue Präsident des Märkischen Automobilclubs Hagen ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Fass-Braun“.

Dr. Jürgen Bild ist 60 Jahre alt. Bild wurde in Hagen geboren, hat später in Aachen studiert sowie promoviert. Der Statiker lebt seit 1989 wieder in Hagen.

Seine Frau und er haben zwei Kinder, die ganze Familie ist seit vielen Jahren im Märkischen Automobilclub aktiv­.