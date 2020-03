Begleiter vieler Hagener Großprojekte

Matthias Hegerding (62) begann nach Abschluss seines Studiums in Bochum Mitte der 80er-Jahre beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Ingenieur für Straßenbau.

1986 wechselte er zur Stadt Dortmund als Oberbauleiter Straßenbau und kümmerte sich seinerzeit um die Gestaltung von Friedensplatz, Hansaplatz und Alter Markt.

Nach Hagen führte sein beruflicher Werdegang 1993. Bereits zwei Jahre später wurde er Leiter des Straßen- und Brückenbauamtes.

2004 wurde das Ressort des A 16-Beamten in den Fachbereich Planen und Bauen verwandelt, so dass noch die Verantwortlichkeiten für den Grünbereich und das Bauverwaltungsamt hinzukamen.

In diese Zeit fielen beispielsweise die Entstehung der beiden Ortsumgehungen in Haspe und Boele, die Neuordnung des Bahnhofsbereichs sowie der Neuen Mitte oder auch der Umbau der Herrenstraße in Hohenlimburg.

Mit der Etablierung des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) wechselte der leitende städtische Baudirektor an die Eilper Straße und bekam dort auch noch das Kanalbau-Ressort hinzu.