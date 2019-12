Wehringhausen. Michaela Lohmann setzt in ihrem kleinen Atelier in Hagen-Wehringhausen auf Naturmaterial und einfache Schnitte.

Atelier-Mode aus Naturmaterial in Hagen-Wehringhausen

Das Atelier ist winzig. Zwei Kleiderstangen, zwei Ankleidepuppen, Regale, eine Theke mit Nähmaschine. „20 Quadratmeter, aber die reichen, schließlich ist meine Kollektion ja auch klein“, lächelt Michaela Lohmann.

Am 15. November hat die 60-Jährige ihr „Atelier für Anziehendes“ an der Lange Straße 58a eröffnet. Was die Kundinnen bei Michaela Lohmann finden? Damenkleidung aus Naturmaterialien, Accessoires und Mutter-Kind-Modelle.

Gute Qualität und einfache Schnitte

„Meine Schnitte sind zeitlos“, unterstreicht die Schneiderin, „das ist vielleicht auch ein Grund, warum meine Kundschaft größtenteils aus Frauen zwischen 40 und 80 Jahren besteht.“

Ein schönes Weihnachtsgeschenk: Die bunten Pulswärmer – Unikate! – sind aus kontrollierter Baumwolle gefertigt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Jüngere, so vermutet sie, würden weniger Wert auf zeitlose Mode legen und stattdessen lieber häufig günstige Klamotten für kleines Geld kaufen. „Doch mein Motto war schon immer ,Gute Qualität und einfache Schnitte’“, sagt sie und ergänzt: „Ich verwende seit 30, 40 Jahren ausschließlich Naturmaterialien.“ Für ihre damals noch kleinen drei Töchter habe sie häufig Kleider und Blusen aus naturbelassener Baumwolle selbst genäht.

Das Atelier in der Lange Straße ist Michaela Lohmanns dritter Laden in 20 Jahren.

„Angefangen bin ich in der Moltkestraße, von 2008 bis Ende 2017 hatte ich ein kleines Atelier in der Bismarckstraße, doch die Situation­ am Wilhelmsplatz wurde dort für mich immer schwieriger“, blickt sie zurück. Dann habe sie sich eine kreative Pause gegönnt. „Doch das Ladenlokal direkt gegenüber der Kirche Sankt Michael hat mich zwei Jahre später dann irgendwie angelacht. Auch, da im Nachbarhaus ,Pillefüße­’­ beheimatet ist.“

Synergieeffekte nutzen

Von besagtem Geschäft, in dem Inhaberin Simone Perschon hochwertige Kinderschuhe anbietet, erhofft sich Michaela­ Lohmann Synergieeffekte, „wir sprechen schließlich einen ähnlichen Kundenkreis an, nämlich Leute, die weniger auf Schnäppchenpreise als auf Qualität setzen.“

Das bunte Doppel-Tuch besteht aus Baumwolle kombiniert mit Schurwolle. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Michaela Lohmann nimmt eine Schößchen-Jacke von der Kleiderstange. „Ich nähe alles selbst. Die Jacke ist aus Schur- und Merinowolle.“ Die grüne, locker fallende Jacke kostet 150 Euro, „sie ist zeitlos, gut zu kombinieren und langlebig“, versichert Michaela Lohmann.

Worüber sich die Schneiderin freut? „Etliche Kunden sagen, ich hätte ein gutes Auge und einen geschulten Blick für Proportionen.“

Manchmal auch als Stilberaterin gefragt

Manchmal, ergänzt sie, sei sie auch Stilberaterin, „wenn Kundinnen zum Beispiel einen Rock mit ins Atelier bringen, da sie nicht wissen, welches Oberteil dazu passt.“ Die 60-Jährige berät dann fachmännisch und näht für die Kundin ein Oberteil in passender Größe, Wunschmaterial und Wunschfarbe.

Was sich in den ersten Wochen nach Ladeneröffnung am besten verkauft? „Klarer Fall – die Pulswärmer aus kontrolliert angebauter Baumwolle“, lächelt Michaela Lohmann.

Die in verschiedenen Farben und Mustern gearbeiteten Pulswärmer kosten 20 Euro pro Paar, „der Renner­ gerade jetzt vor Weihnachten“. Sie kaufe Stoffe in kleinen Mengen, oft nur Meterware, da sie meist Unikate fertige. Und sie liebe Patchwork, „ja, ich kombiniere verschiedene Stoffe, wie es mir gefällt. Und der Materialmix gefällt auch den Kundinnen.“

Ausdehnen werde sie den Bereich Mutter-Kind-Modelle. „Da nähe ich für Mutter und Tochter zum Beispiel den gleichen Rock, einen in klein, den anderen in groß. Kleine Mädchen stehen auf Partnerlook“, spricht die dreifache Mutter aus Erfahrung.

Die kuschelige Teddy-Plüsch-Mütze besteht aus Baumwolle, das Doppel-Tuch (Baumwolle kombiniert mit Schurwolle) fällt durch sein klares Karomuster auf. „Und der Webpelz-Schal dort hinten im Regal ist mit Merino-Strick unterfüttert. Er kostet 50 Euro“, sagt Michaela Lohmann.

Kleinigkeiten erledige sie an der Nähmaschine im winzigen Atelier, „aber Zuschneiden, das mache ich zu Hause, dafür brauch’ ich Ruhe und Platz.“