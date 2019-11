Alles Infos: Das sind die Weihnachtsmärkte in Hagen

Der große Hagener Weihnachtsmarkt läuft schon seit vergangener Woche. Doch jetzt mit dem ersten Advents starten auch die weiteren Märkte im gesamten Stadtgebiet. Wir geben den Überblick:

FREILICHTMUSEUM HAGEN

Mäckinger Bachtal, 58091 Hagen

29./30. November und 1. Dezember.

Öffnungszeiten: Fr. 14-21 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So. 11-21 Uhr

Eintritt: 5 Euro (ab 14 J.)

Rund 85 Aussteller zeigen in den historischen Häusern und kleinen Hütten anspruchsvolle handwerkliche und kunstgewerbliche Textilien und schöne Dinge aus Papier, Holz, Glas und Metall. Zu sehen und zu kaufen gibt es feine weihnachtliche Dekorationen, kreativen Schmuck, wollige Kleidung und Accessoires, liebevoll gearbeitetes Holzspielzeug, handgezogene Bienenwachskerzen sowie unterschiedlichste Krippen und Weihnachtsschmuck.Um das Ambiente stimmungsvoll zu gestalten, gibt es unterhaltende Live-Musik. Chöre, Orchester, Jazz und Pop - aber nichts aus der „Konserve“.

Achtung: Am Museum stehen nur bedingt Parkplätze zur Verfügung, der wenigen Plätze auf dem unteren Besucherparkplatz sowie die Kapazitäten Fahrbahnränder der Selbecker Straße sind erfahrungsgemäß schnell „ausgereizt“.

Tipp: das VRR-Kombiticket für 5 Euro (ab 14 J.). Es gilt als Eintritts- und Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt in allen VRR Verkehrsmitteln in Hagen und allen Fahrzielen, die von Hagen aus mit dem Bartarif der Preisstufe B zu erreichen sind. Für Autofahrer fahren von kostenlosen Ausweichparkplätzen (Parkhaus Elbershallen, Otto-Ackerplatz, Westfalenbad) Pendelbusse zum Freilichtmuseum.

Buslinien: 512 und 84, Ausstieg Haltestelle „Freilichtmuseum“

SCHLOSS HOHENLIMBURG

Alter Schlossweg 30, 58119 Hagen

6./7.8. Dezember und 13./14./15. Dezember

Öffnungszeiten: Fr. 16-21 Uhr, Sa. 12-21 Uhr, So. 12-20 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 8 Euro (inkl. Pendelbus), Kinder (ab 7. J.) 4 Euro

Happy Hour: Sa. und So. 12-13 Uhr, jeweils 1 Euro ermäßigt.

Zahlreiche Aussteller bieten ausgewählte Geschenkideen aus Holz, Eisen, Silber oder Keramik, regionale Produkte und hochwertiges Kunstgewerbe an. Das musikalische Rahmenprogramm verbreitet eine weihnachtliche Atmosphäre. An den Speise- und Getränkeständen sind sowohl Weichnachtsmarkt-typische Gerichte und Getränke als auch diverse Besonderheiten erhältlich.

Achtung: Am Schloss stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Es fährt ein kostenloser Pendelbus ab Hohenlimburg Bahnhof.

Buslinien: 524, SB 71, Ausstieg Haltestelle „Hohenlimburg Bf“

WASSERSCHLOSS WERDRINGEN

Werdringen 1, Vorhalle, 58089 Hagen

Die Ritterschaft der Wolfskuhler empfängt traditionsgemäß die Besucher des Weihnachtsmarktes auf Schloss Werdringen. Foto: Michael Kleinrensing

14./15. Dezember

Öffnungszeiten: Sa. 14-19 Uhr, So. 11-18 Uhr

Achtung: Es gibt nur wenige Parkplätze am Wasserschloss, die Anreise mit dem Bus wird daher empfohlen.

Buslinien: 516, Ausstieg Haltestelle „Johann-Gottlieb-Fichte-Straße“ und 541, Haltestelle „Harkortbrücke“

52. HAGENER WEIHNACHTSMARKT

Hagener Innenstadt

22. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 11-20.30 Uhr, Fr./Sa. 11-21 Uhr, So. 12-20.30 Uhr



Tipp: der beliebte Bummelpass für 12 Euro. Eine familiengerechte Zusammenstellung unterschiedlicher Gutscheine, die mit einer 50-prozentigen Ermäßigung an verschiedenen Fahrgeschäften und Verkaufsständen eingelöst werden können. Jeder Bummelpass nimmt am 20. Dezember um 17 Uhr an der Konzertmuschel an der großen Weihnachtsmarkt-Tombola teil.

In diesem Jahr haben die Schausteller das Kulturprogramm noch einmal ausgeweitet. Täglich finden in den Nachmittags- und Abendstunden Darbietungen in der Konzertmuschel im Volkspark statt.

HASPER ADVENTSFEST

ev. Kirchplatz, Frankstraße

29./30. November

Öffnungszeiten: Fr. 17-22 Uhr, Sa. 12-22 Uhr

Buslinien: 542 und 510, Ausstieg Haltestelle „Haspe Zentrum“

Während der Schwerpunkt des Advenstfest am Freitagabend auf einem gemütlichen Beisammensein mit Glühwein, Punsch oder Vormann Alt liegt, stehen am Samstag Familien im Mittelpunkt. Es wird gebastelt mit der Ev. Jugend, die Teddyklinik des Jugendrotkreuzes ist geöffnet, und Ex-Pfarrer Siegfried Grass liest in der Kirche Geschichten vor.

BOELER WEIHNACHTSMARKT

Boeler Kirchplatz

7./8. Dezember

Öffnungszeiten: Sa. 14-21 Uhr, So. 14-20 Uhr

Buslinien: 512 und 542, Ausstieg Haltestelle „Boele Markt“

Rund um die St.-Johannes-Kirches präsentieren sich an rund 20 Ständen in gemütlicher Atmosphäre Vereine und Institutionen des Ortsteils. Auf die Besucher warten Glühwein, Bier und andere Leckereien.

LEUCHTENDES WEHRINGHAUSEN

Lange Straße, 58089 Hagen

6. Dezember

Öffnungszeiten: 17-20 Uhr

Das von der Händlergemeinschaft „Wir in Wehringhausen“ organisierte Fest lockt an diesem Tag bis 20 Uhr in die Räumlichkeiten von Vereinen und Gewerbetreibenden entlang der Lange Straße und am Wilhelmsplatz. Das Quartier bietet Angebote und Aktivitäten für Klein und Groß ein und verwandelt sich in eine Schlemmermeile.

VOLMETALER WEIHNACHTSMARKT

Gelände der Märkischen Bank, Dahler Straße, 58091 Hagen

29./30. November und 1. Dezember

Öffnungszeiten: Fr. 17-22 Uhr, Sa. 15-22 Uhr, So. 12-20 Uhr

Buslinien: 510, Ausstieg Haltestelle „Hagen Dahl“

Seit 29 Jahren engagieren sich Menschen im Volmetal, um Jahr für Jahr einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Alle Standbetreiber spenden zehn Prozent ihrer Erlöse für einen sozialen Zweck.

HOHENLIMBURGER LICHTERMARKT

Lennepark, 58119 Hagen

29./30. November und 1. Dezember

Öffnungszeiten: Fr. 17-21 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr

Buslinien: 518, 524 und SB 71, Ausstieg Haltestelle „Hohenlimburg Mitte“

TÜCKINGER WEIHNACHTSMARKT

Reiterverein Tücking, Tückingschulstraße 3, Haspe, 58135 Hagen

6./7. Dezember

Öffnungszeiten: jeweils ab 11 Uhr

Eintritt: frei

Auf dem Gelände und in der Reithalle des Vereins werden handgemachte Geschenkideen und kulinarische Genüsse angeboten. Kinder können basteln, und es kommt der Nikolaus. Am Sonntag findet um 11 Uhr ein Gottesdienst statt.

Achtung: Fahrzeuge mögen weiträumig abgestellt werden, da direkt am Reiterverein keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

Buslinien: 517 und 547, Ausstieg Haltestelle „Hagen Kuhlerkamp“

BRECKERFELDER WEIHNACHTSMARKT

Ein Hingucker – besonders mit Schnee – ist der Weihnachtsmarkt in Breckerfeld. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Breckerfelder Ortskern

6./7./8. Dezember

Öffnungszeiten: Fr. 16-22 Uhr, Sa. 14-22 Uhr, So. 12-20 Uhr

Musik vom Band und Schaustellerbetriebe sind hier nicht zu finden. Der angestrahlte Kirchturm weist schon von Weitem den Weg zu rund 40 weihnachtlich dekorierten Ständen, die sich in Nischen und Winkeln um die Kirche schmiegen – ein Markt im ursprünglichen, adventlichen Sinn. Ein Rahmenprogramm in und vor der Kirche rundet das Marktgeschehen niveauvoll ab.

Achtung: Ausgeschilderte Parkplätze sind im Ortskern, entlang der Industriegebiet-Straßen, am Rathaus und auf dem Marktplatz vorhanden. Dennoch wird wegen des großen Andrangs die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Buslinien: 512 und 84, Ausstieg Haltestelle „Breckerfeld“