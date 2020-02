Hagen. An der Fernuni Hagen ging es hoch her: Ein Mitglied der Liberalen Hochschulgruppe trat zur AfD über, der Vorsitzende des Asta wurde gestürzt.

Ein Hauch von Thüringen wehte dieser Tage über den Campus der Fernuniversität in Hagen. Nachdem Alexander Stirzel, Mitglied im Studierendenparlament als auch im Asta, von der Liberalen Hochschulgruppe zur AfD übergewechselt war, schlugen die Emotionen hoch. Das politische Erdbeben führte schließlich zum Sturz des Asta-Vorsitzenden Fabian Maryanowski von der Freien Studentischen Allianz (FSA) und damit zur Bildung eines neuen Asta, in dem auch Stirzel nicht mehr vertreten ist.

Neuer Asta-Vorsitzender ist Daniel George (40) von der Liberalen Hochschulgruppe, Student der Rechtswissenschaften und in Hagen als Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Stadtrat tätig. Er erhielt 14 Stimmen (das Studierendenparlament hat 25 Mitglieder, 22 waren bei der Wahl anwesend). George kündigte an, das Amt lediglich für eine Übergangszeit bis zur Neuwahl des Parlaments im Juli 2020 bekleiden zu wollen. „In dieser Zeit will ich versuchen, die Probleme, die es gibt, zu bereinigen.“ Von den elf von ihm ernannten Referenten gehört keiner der AfD oder der FSA an.

Derzeit gut 76.000 Studenten

Das Studierendenparlament der Fernuniversität wird alle zwei Jahre gewählt, jeder der derzeit 76.936 Studenten hat eine Stimme. Neben den bekannten Hochschulgruppen, die einer Partei nahestehen (z.B. SPD-Juso, Die Grünen, RCDS), haben in Hagen auch unabhängige Gruppierungen den Sprung ins Parlament geschafft, neben der FSA etwa AuS (Arbeit und Studium) oder Grau & Schlau. Der Allgemeine Studenten-Ausschuss (Asta) wiederum ist so etwas wie die Exekutive der studentischen Selbstverwaltung, sein Vorsitzender wird vom Parlament gewählt, muss diesem aber nicht angehören. George ist zum Beispiel nicht Mitglied des Parlaments.

Der Asta verwaltet ein Budget von gut 1,6 Millionen Euro, jeder Student muss einen Beitrag von elf Euro pro Semester leisten. Der Haushalt, der vom Studierendenparlament genehmigt werden muss, umfasst neben der Finanzierung der eigenen Asta-Verwaltung mit festangestellten Mitarbeitern die Erstellung des Asta-Magazins, das viermal pro Jahr an alle Studenten verteilt wird, Reisekosten, Weiterbildungen und zahlreiche andere Posten.

Spannungen mit der Kanzlerin

Nach Informationen unserer Zeitung soll es in den vergangenen Monaten zu Spannungen zwischen dem Asta und Birgit Rimpo-Repp, der Kanzlerin der Fernuniversität gekommen sein (der Kanzler leitet die Verwaltung einer Hochschule). So soll Rimpo-Repp, die selbst nicht Stellung beziehen wollte, die Senkung des Studentenbeitrags gefordert haben, da der Asta-Haushalt 2016/2017 einen Überschuss von knapp 200.000 Euro aufgewiesen habe. Offenbar hat die Unzufriedenheit mit der Arbeit von Asta-Chef Maryanowski dessen Abwahl befördert. Entsprechende Initiativen gab es jedenfalls schon, bevor bekannt wurde, dass Alexander Stirzel von den Liberalen zur AfD gewechselt war.

Leider waren weder Maryanowski noch Stirzel oder Vertreter anderer Gruppierungen nach Anfragen unserer Zeitung zu einer Stellungnahme bereit. Für die Grüne Hochschulgruppe Hagen veröffentlichte Pascal Hesse, Mitglied im Studierendenparlament, eine Resolution zu den Vorgängen, die vom Parlament der Fernuni mehrheitlich beschlossen wurde: „Das Studierendenparlament lehnt jegliche Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten, Rechtsextremen und völkischen Nationalisten und jenen, die sie auf ihrem Weg zur Macht befördern und ihre Ideologien teilen, in Gremien der Studierendenschaft ab. Die Fernuniversität und ihre Studierendenschaft stehen für Diversität, interkulturelles Miteinander und Integration.“

Keine Zusammenarbeit mit AfD

Die AfD, die sich gerade noch gefreut hatte, erstmals im Asta einer deutschen Universität vertreten zu sein, erklärte, sie verstehe die Aufregung um den Übertritt von Stirzel nicht: „Man gewinnt den Eindruck, dass das Ende der Hochschulorganisation an Deutschlands größter Universität ausgebrochen ist“, so Jan Czada, AfD-Politiker aus Aalen.

Infobox Angebote für Studenten Das Studierendenparlament der Fernuniversität Hagen wird für zwei Jahre gewählt. Die gewählten Mitglieder wählen wiederum den Vorsitzenden des Asta. Er ernennt die Referenten, die wiederum vom Parlament bestätigt werden müssen. Die Aufgaben des AStA ergeben sich aus den gesetzlich geregelten Aufgaben der Studierendenschaft und aus den örtlichen Gegebenheiten. So bietet der AStA den Studierenden etwa Rechts- und Sozialberatung, Wohnungs- und Arbeitsvermittlung, verbilligte Kopiermöglichkeiten, Verkauf von Schreibmaterial und von Internationalen Studentenausweisen. Am Asta der Fernuni gibt es Referate für Büro- und Personalangelegenheiten, Finanzen, Studium und Betreuung, Rechtsangelegenheiten, Innovation und Datenschutz, Internationales und Seminare, Hochschulpolitik, Betreuung von Lerngruppen und Kultur, Soziales, lebenslanges Lernen, familienfreundliche Hochschule und Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Inklusion.

Der neue Asta-Vorsitzende schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD allerdings kategorisch aus. „Ich werde mit den Rechten in keiner Weise zusammenarbeiten, da habe ich eine sehr deutliche Position“, so Daniel George.