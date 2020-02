Ätzende Flüssigkeit ausgelaufen: Ordnungsamt Hagen evakuiert

Aufgrund eines Großeinsatzes der Hagener Feuerwehr in den Räumen des städtischen Ordnungsamtes ist zurzeit die Böhmerstraße zwischen der Frankfurter Straße und der Hochstraße gesperrt. Auf der Frankfurter Straße dürfen zwischen dem Innenstadtring und der Schulstraße zudem bloß noch Busse passieren.

Nach ersten Informationen soll in dem Gebäude ein kleiner Reinigungskanister mit einer ätzenden Formaldehydlösung ausgelaufen sein. Nach Angaben der Polizei wurden sieben Mitarbeiter des Behördengebäudes, die über Reizungen der Augen und Kopfschmerzen klagten, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Hagener Feuerwehr forderte für den Fall, dass noch bei weitere Personen Beschwerden auftauchen, vorsorglich überörtliche Hilfe aus dem Märkischen Kreis an.

Mitarbeiter müsse Gebäude verlassen

Im Anschluss an den Vorfall wurde der Bau komplett geräumt und die Bediensteten versammelten sich zunächst vor der Johanniskirche. Inzwischen hat die Kirchengemeinde ihr Gemeindezentrum aufgeschlossen, so dass die 70 bis 80 Angestellten der Stadt dort versorgt und auch weiter ärztlich betreut werden können.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Thomas Lichtenberg in der ersten Etage des Gebäudes. Dabei stürzte das Behältnis offenkundig bei Reinigungsarbeiten um. Um was es sich dabei genau handelte, blieb zunächst unklar, da der Objektbetreuer selbst zu den Verletzten zählte und ins Krankenhaus kam. Inzwischen hat die Feuerwehr unter Atemschutz die Regie am Einsatzort unternommen, um die Flüssigkeit zu beseitigen und die Räumlichkeiten zu durchlüften. Damit die Einsatzkräfte in Ruhe agieren können, wurden die Straßensperrungen erforderlich. Die Hagener Polizei betont ausdrücklich, dass außerhalb des Gebäudes keinerlei Gefahr besteht.

Langer Donnerstag noch unklar

Publikumsverkehr war traditionell am Donnerstagvormittag noch nicht in dem Gebäude unterwegs, weil die Amtsräume erst um 14.30 Uhr für den langen Donnerstag öffnen. Ob dies auch am heutigen Donnerstag gelingen kann, ist zurzeit noch offen.

Wir aktualisieren diesen Beitrag kontinuierlich, sobald es neue Fakten gibt.