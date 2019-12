Hohenlimburg/Letmathe. Schwerer Unfall auf der A 46 kurz vor Hagen. Ein Fahrzeug gerät in die Mittelschutzplanke und schleudert über die Fahrbahn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A46 kurz vor Hagen: Wagen schleudert über die Fahrbahn

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Autobahn 46 zwischen den Anschlussstelle Oestrich und Letmathe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt worden ist. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Hagen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 35-jähriger Düsseldorfer die A 46 in Fahrtrichtung Hagen. Zwischen den genannten Anschlussstellen kam er aus bis jetzt nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte er zurück über beide Fahrstreifen, bis er schließlich entgegen der Fahrtrichtung wieder zum Stehen kam. Der 31-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis 1.20 Uhr komplett gesperrt.