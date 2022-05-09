Хаген: Що думає Рене Рьоспель про війну та мир

Хаген. Колишній депутат Рене Рьоспель (СДП) є членом Асоціації «Символ миру (Хаген)». Ось що думає колишній військовослужбовець про війну в Україні.

В минулому військовий, наразі бере активну участь, а також є засновником Асоціації «Символ миру (Хаген)». Рене Респель довгий час був членом СДП у німецькому Бундестазі. Коли мова йшла про закордонні місії Бундесверу, то у нього завжди була своя точка зору. В інтерв’ю з журналісткою Іриною Горньєвою, якій вдалось втекти з України в Хаген, і редактором Вестфаленпост, Єнсом Стаббе, він розповідає про „вторгнення Росії в Україну як акт порушення міжнародного права“, про можливі шляхи завершення війни і про власний військовий досвід.



Конфлікт, вторгнення, війна – як би ви охарактеризували конфлікт між Росією та Україною?

Рьоспель: Безсумнівно, йдеться про досить агресивне вторгнення. Термін «конфлікт» занадто тривіальний. Це війна. Війна, яка порушує численні норми міжнародного права. Агресивна війна, яка почалася ще в 2014 році з анексії Криму і тепер досягла абсолютно нового виміру.



Чим закінчиться ця війна?

Те, що я зараз скажу, зовсім не те, чого б мені хотілося, але на жаль така реальність. Ніхто не зможе виграти цю війну, будуть тільки переможені з обох сторін. Хоч я й дуже сподіваюся, але, малоймовірно, що Україна зможе виграти війну проти могутньої Росії. Армія Путіна величезна.

Im Gespräch über den Krieg in der Ukraine (von links): WP-Redakteur Jens Stubbe, der ehemalige SPD-Abgeordnete René Röspel sowie die Journalistin Iryna Hornieva. Foto: Michael Kleinrensing / WP



Але хіба Росія, хіба президент Володимир Путін не повинен бути поставлений на місце в цій війні?

Правда в тому, що Путін готовий пожертвувати навіть майбутнім молодого покоління. Багато загиблих російьских солдатів, походять з східної Росії, багато хто з них з нижчих соціальних класів. В Росії можна уникнути військової служби. І багато інтелігентних сімей не бажають підтримувати війну Путіна і відправляти своїх синів на війну. Я думаю, Путін готовий до будь-яких нових рівнів ескалації. І це змушує задуматись: як же зупинити цю війну? Є два рішення...



А саме?

Є думка, що Україна повинна виграти цю війну, а Росія - програти. Тому є сенс поставляти в Україну все більше і більше сучасної зброї. Я боюся, що Путін помститься за це. Відправить ще більше військових і зброї, посилить атаки. Це може призвести до того, що Путін в кінцевому підсумку погодиться на повне знищення України.



Чому ви в цьому так впевнені?

Я думаю, що в історії є достатньо прикладів, що така ескалація нічим хорошим не закінчиться. Варто лише згадати війну у В’єтнамі, в Афганістані або війну, що й досі триває в Сирії.



Яка, на вашу думку, альтернатива?

На мій погляд, ця війна, бойові дії, повинні негайно припинитися. Це першочергова мета. Тільки так можна запобігти подальшій ескалації цього конфлікту. Минулого тижня я зустрівся з екс-генералом Бундесверу. Він пояснив, чому дипломатія у данній ситуації безсильна. Але він не зміг пояснити, чому ескалація має принести більше результатів.

Під час розмови про війну в Україні (зліва направо): редактор газети Вестфаленпост Йенс Стаббе, колишній депутат СДП Рене Респель та журналістка Ірина Горньєва. Foto: Michael Kleinrensing / WP



А як щодо золотої середини – поставити Росію в слабке становище, а потім вести переговори?

Як на мене, врешті-решт лишається лише два виходи: все більше і більше зброї і подальша ескалація, або негайне припинення бойових дій. Ці два підходи часто утотожнюють у дискусіях. Але я переконаний, що вони абсолютно протилежні. Зрештою, доведеться обрати лише одне.



Якими будуть наслідки подальшої поставки зброї?

Я боюся, що тоді мова йтиме про тривалу війну з масовими руйнуваннями і величезною кількістю жертв. В основному буде гинути молодь. І коли ми зрозуміємо, що на полі бою гинуть молоді солдати – це буде катастрофа. Зараз мною керують емоції: але ми повинні запобігти подальшим смертям. Ні українські, ні російські матері не мають втрачати своїх синів. Я кажу це як батько, і я кажу це ще й тому, що сам колись був військовим.



Ви служили в Бундесвері?

Так. Спочатку думав, що трохи послужу, і далі вчитися. Я помилявся. Я був танкістом, знаю, що таке вуличні бої, і навіть якось довелось цілитись в церкву під час тренувань. У перестрілці біг через ліс із зброєю в руках, під дощем у повній темряві. Я знав, що це лише тренування, але навіть зараз, як уявлю, що це може бути насправді, стає моторошно! Доречі на початку 80-х ця небезпека була цілком реальною.



І що потім?

Ще під час того, як я служив, я зрозумів, зброя це не моє і я більше ніколи не зможу знову взяти її до рук. Я не зможу стріляти в людей. Після звільнення, я вирішив назавжди піти з військової служби, але це вдалося не одразу. Вийшло тільки тоді, як я найняв адвоката і звернувся до суду. Як і очікувалось, довелось провести п’ять місяців на громадських роботах.



Цей досвід керує Вами, коли йдеться про військові операції чи поставки зброї?

Так. В паламенті все менше тих, хто бодай раз у житті тримав зброю чи служив (або навіть брав участь у міжнародних місіях) і має хоч якесь уявлення про війну. Я не хочу аби молоді воювали. Це жахливо.



Отже, ви б проголосували проти поставок німецьких танків?

Я думаю, так. У фракції я міг вільно висловлювати свою точку зору.



Але що б Ви тоді зробили на місці Володимира Зеленського?

Як би це не прозвучало парадоксально: я зробив би те саме, що і він. Але, тим не менш, такий курс лише затягує війну та збільшує кількість смертей. Звісно я розумію українців, які хочуть захистити свою країну і котрі вимагають зброю від Німеччини. Проте, це віддаляє нас від мирного врегулювання конфлікту. Існує навіть велика загроза того, що Путін вдасться до ядерної зброї, і число жертв зросте в рази.



Якщо бойові дії дійсно припиняться, яким буде сценарій тоді?

Я не дуже вірю в те, що росіяни зможуть контролювати всю територію України, так само я не вірю, що Україна зможе повернути окуповані території. Я не дипломат і не експерт з питань зовнішньої політики, але ми повинні для початку «заморозити» ситуацію такою, якою вона є зараз. Питання кордонів лишити поки що відкритим. Території, які зараз окуповані Росією, повинні прийняти нейтральний статус і бути демілітаризованими.



Але як Україна може довіряти Росії після всього...?

Я не думаю, що зараз час висувати територіальні претензії. Йдеться про те, щоб зупинити цю прокляту війну. І – як би це не було прикро – це може спрацювати лише тоді, якщо дати Путіну можливість зберегти свою репутацію. Він не буде вести ніяких переговорів, якщо його виставлять лузером. Він, мабуть, уявляв це вторгнення зовсім по-іншому. Я не думаю, що він очікував такого опору. Він думав, що більшість населення буде зустрічати його як визволителя.



Але тут він помилився...

Ну, одна справа це відправити війська. А інша - перемогти і втримати країну в окупації. В Путіна навіть перше не вийшло.

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