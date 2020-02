70 Jahre Loßröcke Boele: „Es geht um Zusammenhalt im Dorf“

Wenn an diesem Sonntag der Karnevalszug durch die Boeler Straßen rollt, schreibt sich die Tradition um ein neues Kapitel fort. 70 lange Jahre schon. So lange gibt es die, die Menschen hier auf die Straßen holen, das Brauchtum pflegen, die Heimat bewahren: die Boeler Loßröcke. Im 70. Jahr ihres Bestehens eint die Loßröcke von heute ein ganz entscheidendes Ziel mit den Gründervätern von einst: Sie wollen der Gesellschaft im Ortsteil Beständigkeit geben. In der Loßrockhalle im Kollerströtken, wie die Boeler das Naturschutzgebiet an der Malmkestraße nennen, sitzen Marc Wortmann, Jürgen Hentges und Thomas Sieker am Tisch. Schriftführer, Archivar und der erste Vorsitzende des Heimat- und Brauchtumsvereins Loßröcke Boele. Ein Gespräch über die Heimat, ihren heute noch wichtigeren Wert und den Boeler Karneval.

Der Boeler Karnevalszug ist eine riesige Familienveranstaltung, zu der Zehntausende Besucher kommen. Foto: Michael Kleinrensing

Meine Herren, ohrfeigen Sie mich nicht gleich. Aber wenn Sie diese steile These hören, was fällt Ihnen dann ein: Brauchtumsvereine sind was für alte Männer, die nur einen Vorwand benötigen, um sich einen kippen zu können.

Thomas Sieker (lacht) Kein Problem, wir kennen solche Sätze. Ich kann aber ganz klar sagen: Genau das Gegenteil dieser beiden Dinge ist der Fall. Und ich kann Ihnen noch etwas sagen: Hören Sie sich mal in Boele und Umgebung um, wie das Feedback auf unsere Arbeit ist. Da wird man erkennen, wie wichtig gerade heute Heimat- und Brauchtumsvereine sind.

Dann ganz konkret: Wie wichtig denn?

Thomas Sieker Unser Alltag ist doch heute unfassbar schnell, oberflächlich und überhaupt nicht mehr persönlich. Das Leben findet doch auf dem Smartphone statt. Echte Emotionalität und Nähe erlebt man doch gar nicht mehr. Und das ist genau das, was die Loßröcke tun. Seit 70 Jahren. Bis heute. Menschen zueinander bringen, Hilfe leisten, füreinander da sein und sich auch mal aufs Korn nehmen. In ganz vielen Momenten und zu ganz unterschiedlichen Zeiten in jedem Jahr.

Es ist gerade eine ganz besondere Zeit. Der Karnevalszug steht morgen an.

Jürgen Hentges Ja, und seit dem ersten Zug im Jahr 1950 ist dieses Event für alle Loßröcke, neben den vielen Dingen, die wir tun, eines der großen Highlights. Am 11.11. 1950 wurde in Boele zum ersten Mal die offizielle Karnevalssession begonnen. Mit dem ersten Oberloßrock Hans I. Seither wird diese Tradition weitergegeben und der Straßenkarneval verbindet jährlich Zehntausende Menschen in Boele. Für mich immer wieder ein bewegendes Bild, die vielen Familien am Straßenrand stehen zu sehen.

Oberloßrock Andreas Kohaupt überreicht seinem Vater Heinz-Dieter Kohaupt einen Orden. Foto: Michael Kleinrensing

70 Jahre Loßröcke Boele: Was ist geblieben von den Ideen der Gründungsväter um Helmut Wissmann, Josef Stücker und Fritz Schnettler?

Thomas SiekerDieses eine große Ziel, etwas für die Menschen im Stadtteil zu tun. Nicht nur im Karneval, sondern auch zu anderen Gelegenheiten wie bei unserem Sommerfest, an St. Martin oder zu anderen Festtagen. Für die Kinder und für die Erwachsenen. Den Zusammenhalt in unserem Dorf Boele stärken und von Generation zu Generation weitergeben, was Heimat wirklich bedeutet.

Jürgen Hentges Gerade der Heimatbegriff ist heute vielleicht noch wichtiger als damals. Wir verlieren zunehmend aus den Augen, wo wir herkommen und wo unsere Wurzeln sind. Das ist auch ganz logisch. Alles ist digitaler und weltweit vernetzt. Aber es tut gut, sich zwischendurch auf den eigenen Kirchturm zu besinnen und echte Nähe zu spüren.

Die Loßröcke scheinen dabei auch gegen den Trend anzukommen. Junge Leute interessieren sich für das Innenleben des Vereins. Wie machen Sie das?

Marc Wortmann Das hat mit der Weitergabe der Werte und Traditionen zu tun. Unsere Väter oder Onkel haben uns mit zu den Loßröcken genommen und wir sind es jetzt, die ihre eigenen Kinder herbringen. Ich merke das bei mir selbst, dass es mir wichtig ist, dass mein Sohn jetzt erfährt, was ich bislang in diesem Verein erleben durfte. Das macht mich stolz und es berührt einen auch.

Thomas Sieker Zusammenhalt ist eben etwas, wonach alle Generationen suchen. Ich habe hier persönlich auch schon erleben dürfen, dass man mich aufgefangen und sich um mich gekümmert hat, als es mir mal schlecht ging. Das vergisst man nicht und das schafft Verbindungen.

Historisches Foto vom Karnevalszug in Boele. Das Jahr ist nicht genau datiert. Der zu sehende Oberloßrock ist allerdings Fritz Schnettler. Foto: Stadtarchiv Hagen

Was ist geplant im großen Jubiläumsjahr?

Marc WortmannNichts Konkretes außer der Reihe. Aber diese Zahl, diese 70 Jahre, wird uns natürlich durch all unsere Veranstaltungen über das Jahr begleiten und im Mittelpunkt stehen. Wir werden uns immer daran erinnern. Der Karnevalszug am morgigen Sonntag ist eines der großen Highlights im Jahreskalender der Loßröcke.

Morgen werden wieder Zehntausende an den Boeler Straßen stehen. Was bedeutet der Umzug in Boele für den Verein und für die Menschen?

Jürgen Hentges Es ist ja auch der große Tag für unseren Oberloßrock, der auf seinem Wagen durch Boele fährt. Genau wie das Oberloßrock-Nachwuchspaar. An diesem Tag wird das Wirken der Loßröcke, wenn man so will, besonders sichtbar und es ist ein unvergesslicher Tag für unseren Würdenträger. In diesem Jahr zeigt sich ja auch wieder, dass die Jüngeren in unserem Verein mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Mit Andreas und Nora Kohaupt haben wir ein junges Oberloßrock-Paar, das Verantwortung trägt und die Werte unseres Vereins nach außen verkörpert.